Luka Doncic attendu à l’EuroBasket 2025, avec un choc face à la France dès le premier tour

Luka Doncic (2,01 m, 26 ans) sera l’un des grands noms présents à l’EuroBasket 2025. Selon ESPN, la star slovène rejoindra bien sa sélection nationale pour disputer la compétition, qui débute le 27 août prochain. Il retrouvera la France dans un groupe relevé, trois ans après leur confrontation mémorable à Cologne.

La Slovénie pourra compter sur son maître à jouer Luka Doncic pour l’EuroBasket 2025. Après une élimination prématurée en playoffs NBA avec les Lakers, le génial meneur aura l’été pour se reposer avant de rejoindre sa sélection. Il s’entourera notamment de son staff personnel, avec le préparateur physique Anže Maček et le kiné Javier Barrio Calvo, pour aborder la compétition dans les meilleures conditions physiques possibles.

Dans le groupe D, les Slovènes croiseront notamment la route de l’équipe de France, qu’ils avaient battue au dernier EuroBasket en 2022 grâce à une performance légendaire de Doncic (47 points). Cette fois, la confrontation aura lieu à Katowice (Pologne), également face à la Pologne, la Belgique, l’Islande et Israël. Les quatre premières équipes du groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale, organisés à Riga (Lettonie).

LEGENDARY. Luka Doncic is simply out of this world! 🛸

Most points in a EuroBasket game in the last 65 years, and we are all witnesses.

📊 47 PTS | 7 REB | 5 AST | 4 STL#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/4FcDw7S3y6

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2022