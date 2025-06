Bousculée par la Turquie, l’équipe de France a « montré du caractère » en ouverture de l’EuroBasket

Pour son entrée en lice à l’EuroBasket féminin 2025, l’équipe de France a peiné mais s’est imposée in-extremis face à la Turquie (69-71). Longtemps dominées par un solide duo turc Cakir–McCowan, les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont renversé la situation en fin de match grâce à des tirs à 3-points décisifs, notamment l’oeuvre de la capitaine Valériane Ayayi. Également portées par une Janelle Salaün efficace (22 points), les Bleues évitent une déconvenue et aborderont plus sereinement leurs prochains matchs contre la Grèce (jeudi 19 juin) et la Suisse (samedi 21 juin).

« On a failli sur beaucoup d’aspects »

Après leurs débuts dans ce championnat d’Europe, les Bleues sont apparues à la fois satisfaites mais aussi et surtout soulagées au micro des médias présents sur place. Cet avertissement face à la Turquie doit désormais servir à l’équipe de France pour le reste de la compétition, comme l’ont expliqué Valériane Ayayi et Jean-Aimé Toupane dans des propos recueillis par L’Équipe.

Valériane Ayayi (capitaine des Bleues) : « Ça a été une belle bataille. Respect à la Turquie, elles ont livré un combat de 40 minutes. Elles nous ont embêtées sur des choses dont on n’avait pas l’habitude. On a bien répondu, on a montré du caractère. On ne prend que 25 points en deuxième mi-temps. Il faut qu’on ait confiance en notre défense, on sait que c’est le début de la compétition, qu’il y a de l’anxiété, qu’on continue de se découvrir. Je suis satisfaite, une première victoire c’est bon pour le chemin qui nous attend. »

Jean-Aimé Toupane (sélectionneur des Bleues) : « Quand bien même on a travaillé pendant longtemps, les débuts de compétition ne sont jamais évidents et on ne sait pas où on va, cela fait partie du processus. Aujourd’hui, on a failli sur beaucoup d’aspects, des choses simples et des fondamentaux, je ne sais pas comment l’expliquer. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c’est que la volonté de gagner, elles l’ont. Mais il faudrait qu’on le fasse beaucoup plus ensemble, des deux côtés du terrain. C’est ce que je retiens. Il ne faut pas oublier qu’il y en a beaucoup qui disputent leur première compétition. »