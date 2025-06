Mattéo Legat de retour dans sa région, avec une signature à la Chorale de Roanne

Mattéo Legat (1,90 m, 29 ans) s’est officiellement engagé pour deux saisons à la Chorale Roanne, a annoncé le club dans un communiqué. Originaire de Saint-Etienne, l’arrière shooteur retrouve donc sa Loire natale, et passe d’un club de fin de tableau, Champagne Basket, à un candidat à la montée dans l’élite, Roanne.

𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞́𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐭 𝐣𝐮𝐬𝐪𝐮'𝐞𝐧 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ L'arrière de 29 ans originaire de Saint-Etienne a paraphé un contrat de 2 ans avec la @ChoraleRoanne ✍️ Le communiqué officiel ➡️ https://t.co/KqpOcqwJNL#ChoraleNation #Elite2 pic.twitter.com/ByBZcugBkG — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) June 18, 2025

« Nous avons un projet commun : monter dans l’Élite”

Formé à Saint-Chamond, Mattéo Legat est passé par Blois puis par la NM1 pour poursuivre son apprentissage, à Poitiers puis Rueil, avant de retrouver la Pro B à Nantes puis Champagne Basket pour finir. Là-bas, Mattéo Legat vient d’achever une saison pleine, à 10,6 points, 2,5 rebonds et 1,6 passe décisive en 20 minutes de moyenne. L’arrière shooteur s’est notamment distingué par son adresse, tournant à 44,9% d’adresse globale dont 42,9% derrière l’arc. Après avoir maintenu in-extremis Champagne Basket, le joueur de 29 ans rejoint donc la rotation du dernier cinquième de Pro B, où son nouveau coach Thomas Andrieux se réjouit de son arrivée.

“Mattéo est en constante progression depuis sa première année pleine dans la Ligue en 2017. Son évolution statistique est à souligner lors de ces deux dernières années en ProB, devenant plus régulier à trois-points. Sa volonté est de continuer à progresser et s’installer dans une équipe ambitieuse, afin d’apporter son enthousiasme d’un point de vue défensif. Rigoureux et gros travailleur, ses anciens partenaires et entraîneurs précédents sont unanimes sur son état d’esprit irréprochable. Je suis heureux qu’il nous rejoigne au sein de la famille choralienne !” conclut le technicien.

PROFIL JOUEUR Matteo LEGAT Poste(s): Arrière Taille: 190 cm Âge: 29 ans (08/05/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 10,6 #61 REB 2,5 #149 PD 1,6 #121

Chez les Roannais, Mattéo Legat apportera “sa capacité à sanctionner derrière l’arc, mais aussi son activité des deux côtés du parquet au service du collectif”, explique le club. L’arrière débarque de son côté avec “des ambitions à la hauteur de celles du club. Nous avons un projet commun : monter dans l’Élite”, prévient-il.