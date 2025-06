Entrée en matière difficile pour les Bleues à l’EuroBasket : victoire in-extremis contre la Turquie !

Gros ouf de soulagement pour l’équipe de France féminine au sortir de ses débuts dans l’EuroBasket 2025 ! La sélection de Jean-Aimé Toupane a connu toutes les peines du monde à se défaire d’une solide équipe turque. De gros tirs de Valériane Ayayi et Migna Touré ont finalement permis aux Bleues de s’en sortir (69-71) et d’avancer plus sereinement pour son entrée dans ce championnat d’Europe.

Une victoire dans la douleur 😤 Les Bleues ne sont pas tombées dans le piège et s'imposent face à la Turquie en ouverture de l'Euro ✅#PassionnémentBleu | #TURFRA | #EuroBasketWomen pic.twitter.com/c6eqGoYrSM — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 18, 2025

La France en souffrance à l’intérieur

Une préparation n’est en rien comparable avec la compétition officielle. L’équipe de France féminine en a fait l’amère expérience ce mercredi 18 juin pour lancer son EuroBasket 2025. Faciles vainqueurs de la Turquie en préparation fin mai à Reims, les Bleues ont vécu un tout autre match pour leur entrée en matière en Grèce, avec une fin heureuse malgré tout à la clé.

Si l’équipe de France n’était pas dans sa forme finale en début de préparation (absences de Lacan, Salaun et Badiane), la Turquie non plus ne l’était pas, dépourvue de la meneuse de Fenerbahçe, Olcay Cakir, et son intérieur américaine naturalisé turque, Teaira McCowan. Et cela s’est vu au stade de la Paix et de l’Amitié, où la sélection turque a longtemps mené les débats. Sans adresse en première période, l’équipe de France n’a certes jamais été décrochée mais a été dans le rétroviseur turc pendant 35 minutes, avec pour moteur le duo Cakir (18 points et 5 passes décisives) – McCowan (20 points et 15 rebonds), auteur de 23 des 44 points de la Turquie lors des vingt premières minutes.

La capitaine Valériane Ayayi clutch

Toujours mise en difficulté par la présence intérieur des joueuses d’Ekrem Memnun, l’équipe de France voyait potentiellement l’ombre d’une désillusion pointer le bout de son nez (54-48, 30′). Profitant d’un des rares moments sur le banc de Teaira McCowan (34 minutes de jeu), les Bleues se sont davantage aventurer à l’intérieur dans le 4e quart-temps, avant que le salut tricolore ne vienne par le tir extérieur.

Désespérément maladroites pendant 37 minutes, les Françaises ont enfin réussi à libérer leur poignet dans les trois dernières minutes, d’abord par Migna Touré (8 points et 4 passes décisives) pour passer devant (64-65), puis par Valériane Ayayi (14 points à 4/13, 7 rebonds) à deux reprises (67-71, 39′). L’équipe de France a cependant tremblé jusqu’au bout, avant que Leïla Lacan (6 points, 4 rebonds et 4 passes décisives) ne contre une tentative à 3-points adverse au buzzer (69-71).

En délicatesse offensivement pendant une grande partie de la rencontre, l’équipe de France, dont l’attaque a été tout de même portée par Janelle Salaün (22 points à 8/14 aux tirs), a ainsi su s’en remettre à sa défense en seconde période pour s’en sortir, en plus du caractère clutch de sa capitaine. Certainement libérée par cette première victoire, les Bleues pourront aborder de manière plus sereine la suite de leur compétition, dès ce jeudi 19 juin contre l’hôte de la compétition, la Grèce.

