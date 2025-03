Fabrice Lefrançois après la qualification de Cholet en demi-finales : « Il y a la fierté du jeu qu’on a proposé »

Ce mercredi 12 mars, Cholet Basket s’est qualifié en demi-finales de la FIBA Europe Cup en écartant la formation espagnole de Saragosse. Très bien classée tout au long de la saison 2024-2025 en Betclic ÉLITE, la formation maugeoise réalise une très belle campagne européenne. En quarts de finale, elle n’est pas passée au travers à la plus grande satisfaction de son coach Fabrice Lefrançois :

« Je suis vraiment satisfait, de la qualification de cette Coupe d’Europe devenue très relevée, bien sûr, c’est une vraie fierté, mais il y a aussi la fierté du jeu qu’on a proposé, a-t-il évoqué au micro d’Ouest-France. On a tenu la troisième meilleure attaque d’Espagne à 71 points : c’est 20 points de moins que leurs standards. Tout le monde était aligné ce soir, les joueurs entre eux, avec le staff, avec la salle. C’était une très belle communion. Il faut qu’on garde cette fraîcheur-là. Certains joueurs n’ont pas forcément mis de points ce soir mais je suis quand même fier d’eux, de ce qu’ils ont fait, je suis vraiment heureux de coacher chacun d’entre eux. Maintenant, le POAK sera encore une belle équipe, une belle affiche, avec toute la notion de dureté qu’on peut avoir en Grèce. C’est un dernier carré très relevé. On est le 12 mars, on est en demi-finale de Fiba Europe Cup, on a gagné 16 de nos 21 matches de championnat : il faut être conscient de tout ça, savourer, et continuer. »