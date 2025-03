Les adversaires de Cholet et Dijon dans le dernier carré de la FIBA Europe Cup

Cholet Basket et la JDA Dijon sont les derniers représentants français en FIBA Europe Cup lors de cet exercice 2024-2025. Après la première phase, puis le top 16, les deux équipes tricolores ont également réussi à passer l’obstacle des quarts de finale de la compétition. Ainsi, Choletais et Dijonnais ont désormais rendez-vous avec le dernier carré de la FIBA Europe Cup.

