La JDA Dijon en demi-finale de la FIBA Europe Cup : double confrontation remportée contre Ludwigsbourg

Si la JDA Dijon n’abordait pas son quart de finale retour de FIBA Europe Cup dans les meilleures dispositions, après une énorme débâcle face à Cholet Basket le week-end dernier, le club bourguignon n’a pour autant pas failli face à Ludwigsbourg. Et au lieu de simplement contrôler son avance du match aller (12 points), la Jeanne d’Arc s’est brillamment hissé dans le dernier carré de la compétition en remportant également le match retour contre Ludwigsbourg (72-83).

Développement à venir.

