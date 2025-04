Flamboyant contre le Real Madrid, T.J. Shorts élu MVP du play-in de l’EuroLeague

Après avoir brillamment participé à la qualification du Paris Basketball aux playoffs de l’EuroLeague, le meneur T.J. Shorts a été désignée MVP de la phase du play-in.

Avec une évaluation de 27, la plus élevée parmi les joueurs victorieux lors des trois matchs du play-in, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) s’est particulièrement illustré lors de la victoire de Paris chez le Real Madrid (73-81) mardi 15 avril. Le Californien a inscrit 23 points, réussissant 7 de ses 12 tirs à 2-points, 1/5 à 3-points et 6/7 aux lancers francs, avec 9 passes décisives et 9 fautes provoquées. Durant cette même semaine, l’ancien joueur de Bonn a également été honoré pour l’ensemble de son oeuvre cette saison, avec une place dans la EuroLeague First Team.

Pour T.J. Shorts, il s’agit là de son cinquième titre de MVP d’une journée cette saison, soit autant que Sasha Vezenkov, ailier de l’Olympiakos. Le Parisien espère désormais autant briller en quart de finale des playoffs, face au Fenerbahçe Istanbul, pour ses premières phases finales en EuroLeague.