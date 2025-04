T.J. Shorts dans le cinq majeur de la saison d’EuroLeague, avant le titre de MVP ?

Pour T.J. Shorts, une saison européenne rime forcément avec des distinctions individuelles, même dans son année rookie en EuroLeague. Ainsi, le meneur de jeu du Paris Basketball a été élu dans le cinq majeur de la saison d’EuroLeague. Quoi de plus normal pour celui qui s’est auto-proclamé début avril 2025 comme le « meilleur meneur d’Europe ».

💫𝐓𝐇𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟐𝟓 𝐀𝐋𝐋-𝐄𝐔𝐑𝐎𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 𝐓𝐄𝐀𝐌💫 🔶𝐓𝐉 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭𝐬

🔶𝐒𝐚𝐬𝐡𝐚 𝐕𝐞𝐳𝐞𝐧𝐤𝐨𝐯

🔶𝐍𝐢𝐠𝐞𝐥 𝐇𝐚𝐲𝐞𝐬-𝐃𝐚𝐯𝐢𝐬

🔶𝐊𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐍𝐮𝐧𝐧

🔶𝐂𝐚𝐫𝐬𝐞𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬#EveryGameMatters pic.twitter.com/ZoLGcWot5A — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 18, 2025

T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) figure donc dans la EuroLeague First Team aux côtés des combos-guards Kendrick Nunn (Panathinäikos) et Carsen Edwards (Bayern Munich), ainsi que de l’ailier Nigel Hayes-Davis (Fenerbahçe) et de l’ailier-fort Sasha Vezenkov (Olympiakos).

Une première saison folle statistique : 4e marqueur, 2e à l’évaluation

Pour sa découverte de l’EuroLeague, le Parisien termine meilleur passeur de la saison régulière avec une moyenne de 7,5 passes décisives par match, tout en se classant quatrième meilleur marqueur avec 18,8 points par rencontre. Son importance dans le jeu du Paris Basketball fait également de lui le 2e joueur au classement de l’évaluation moyenne (23,3), avec six matchs avec une éval d’au moins 30 cette saison, dont une pointe à 41 contre l’ASVEL début février. Il est également le joueur qui a réalisé le plus de double-doubles, avec sept performances de ce type.

Futur MVP de l’EuroLeague, après la BCL, l’EuroCup, la Betclic ELITE et la Bundesliga ?

Grand acteur de la saison réussie du Paris Basketball, qui va vivre les playoffs pour sa première saison en EuroLeague, T.J. Shorts aspire certainement à l’ultime récompense : le titre de MVP. Élu MVP du mois de novembre et MVP d’une journée à quatre reprises, il est un candidat plus que crédible, en concurrence avec le meilleur marqueur de la saison, Kendrick Nunn, et le meilleur joueur à l’évaluation, Sasha Vezenkov.

Le chef d’orchestre du club de la capitale collectionne les récompenses individuelles autant que les collectives ces dernières saisons. Dans toutes les compétitions européennes ou nationales auxquelles il a participé, le Californien a toujours remporté un MVP de saison régulière. En 2023, il engrangé ses premiers titres de meilleur joueur, en Bundesliga, en BCL et au Final Four de la Ligue des Champions. En 2024, rebelote avec Paris, avec le MVP de Betclic ELITE, de l’EuroCup et des finales de cette dernière. Et désormais, en 2025, celui de l’EuroLeague ?