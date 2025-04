T.J. Shorts avant Real Madrid – Paris : « Je suis le meilleur meneur d’Europe »

Avant l’immense défi en Espagne face au Real Madrid, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) continue d’assumer son statut de leader du Paris Basketball. Dans une interview accordée à L’Équipe, le meneur californien n’a pas hésité à se placer tout en haut de la hiérarchie des meneurs européens, avec l’ambition de marquer l’histoire pour sa première saison en EuroLeague.

« Je suis le meilleur meneur d’Europe »

Avec des moyennes impressionnantes de 18,7 points, 2,7 rebonds et 7,5 passes décisives en 33 matchs pour ses grands débuts en EuroLeague, T.J. Shorts a été la plaque tournante du jeu parisien. Une montée en puissance qu’il attribue en grande partie à son coach Tuomas Iisalo, qu’il a suivi de Bonn à Paris : « Mon jeu a décollé avec lui, il a fait de moi qui je suis. »

Conscient du niveau de compétition, Shorts ne manque pas de respect à ses rivaux, tout en affirmant avec confiance : « Je pense pouvoir affirmer que je suis le meilleur meneur d’Europe. Je dis ça sans manquer de respect aux autres, c’est juste ma conviction. »

Il cite même ceux qu’il admire, comme son futur adversaire Facundo Campazzo, Mike James ou encore Shane Larkin, qu’il espère croiser encore plus loin dans la compétition. Car pour Shorts, le Final Four n’est pas une utopie, mais une ambition réelle : « Il existe une foi inébranlable dans le fait que si on accède aux play-offs, tout sera possible. »

L’avenir de T.J. Shorts déjà au centre des discussions

Meilleur meneur ou pas, le profil de T.J. Shorts attire. Plusieurs cadors européens se sont déjà renseignés sur sa situation contractuelle, tout comme le Dubaï BC, aux ambitions XXL, qui pourrait faire de lui l’un des visages de son projet. Et pourquoi pas la NBA ? L’hypothèse n’est pas si folle, surtout depuis la promotion de Tuomas Iisalo aux Grizzlies.

Alors que le Paris Basket se démène pour convaincre le meneur américain de rester dans la capitale, TJ Shorts rêve encore de découvrir la NBA. Et pourquoi pas à Memphis, si Tuomas Iisalo devait faire un peu plus qu'un intérim sur le banc des Grizzlies ?

Mais pour l’heure, le meneur californien est concentré sur une seule chose : faire tomber le Real Madrid, ce mardi 15 avril, et continuer à écrire l’histoire de Paris en EuroLeague.