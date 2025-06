Vassilis Spanoulis assume ses responsabilités : « C’est ma faute quand on perd comme cela »

Vassilis Spanoulis (entraîneur de l’AS Monaco) : « Nous voulions réagir mais nous ne l’avons pas fait. Paris a été bien meilleur que nous. Je dois trouver comment nous allons jouer et qui doit jouer et la tactique. On se plaint trop, on est trop frustrés. On ne se bat pas assez pour une finale. Ils se battent sur chaque ballon, on perd chaque 50-50. Quand on jouera de la bonne manière, on trouvera du succès. »

« Des choses doivent changer »

« Nous devons comprendre que nous devons jouer mieux et que toutes les responsabilités sont pour moi. Tout le monde doit se regarder dans le miroir. Quand tu perds comme cela, c’est la faute du coach.

Je vais trouver un moyen qu’on se batte avec les joueurs qui ont envie de se donner. Avec un match comme ça, des choses doivent changer. Ilest logique que les problèmes autour de l’équipe (suspension de Mike James, forfait de Daniel Theis) affectent l’équipe mais on ne doit pas penser à ces choses.

Quand on perds de 10 points, on se cherche des excuses et on est fragiles mentalement. Nous devons être plus forts mentalement. Nous devons être plus productifs sur tous les aspects du jeu. Nous devons nous concentrer sur nous. Nous ne ressemblons pas à une équipe normale. Nous sommes très bas sur nos standards. »

Propos recueillis à l’Adidas Arena (Paris).