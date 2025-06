Même à 2-0, T.J. Shorts et Paris restent prudents : « Le match à Monaco sera le plus dur de la saison »

T.J. Shorts (meneur du Paris Basketball) : « Nous sommes plus matures (par rapport aux Finales 2024). Nous avons appris de ces défaites (contre Monaco). Nous sommes très familiers avec Monaco. Dans nos matchs contre eux, on apprend beaucoup d’eux mais aussi de nous, pour apprendre à gagner. L’addition de nouveaux gars, comme Yak (Ouattara), qui a été une pièce essentielle de Monaco, nous aident beaucoup également.

On n’a rien fait pour le moment, même si on est à 2-0. On avait l’avantage du terrain et on a gagné nos deux deux matchs. Gagner le match à Monaco sera le plus dur de la saison. On est confiants dans le plan de jeu et ce qu’on a fait toute cette saison. On va y aller avec un effort et une concentration à 100%, en espérant pouvoir repartir avec le trophée. Ils vont être plus physiques et d’essayer d’autres choses. »

« Nous devons respecter Monaco »

Tiago Splitter (entraîneur du Paris Basketball) : « L’équipe était concentrée, a suivi le plan de jeu et on a eu plusieurs individualités qui ont fait un bon match comme ce gars (T.J. Shorts), mais pas seulement lui : Yakuba Ouattara, Mikael Jantunen, Sebastian Herrera, Daulton Hommes.

Ce n’est pas terminé (à propos de la série). Nous l’avons vu plein de fois. Ce n’est pas fini : on joue au meilleur des cinq matches et le suivant sera le plus dur. Nous devons respecter Monaco : ils ont été en finale du Final Four et c’est l’une des meilleures équipes d’Europe. »

Propos recueillis à l’Adidas Arena (Paris).