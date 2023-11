Gianmarco Pozzecco frustré par l’arbitrage : « Il faut laisser les joueurs gagner le match »

EuroLeague - Après la défaite de l'ASVEL au bout de la deuxième prolongation jeudi soir à la LDLC Arena, Gianmarco Pozzecco n'a pas pu contenir sa frustration au sujet de la dernière décision arbitrale.

Au bout de la deuxième prolongation, jeudi soir à l’Arena de Décines, l’ASVEL avait une nouvelle balle pour s’imposer face au Bayern Munich. Mais quand Joffrey Lauvergne s’est lancé vers le panier pour tenter un tear drop, il n’a pas pu s’arrêter. Niels Giffey était intelligemment venu poser ses appuis devant le demi-cercle de non-charge.

Joffrey Lauvergne a non seulement raté sa tentative mais il est venu heurter l’international allemand de plein fouet. Les arbitres n’ont pas eu d’autre choix que de siffler faute, à 2,1 secondes de la fin. Et comme la balle était en l’air au moment du contact, il ne s’agissait plus déjà d’une faute offensive, ce qui a donné deux lancers francs, les Rhodaniens étant bien entendu dans la pénalité.

C’est donc comme ça que cette rencontre de légende s’est terminée, puisque Niels Giffey a inscrit son deuxième lancer franc. L’ASVEL a certes eu une dernière chance, mais Timothé Luwawu-Cabarrot a manqué son dernier tir désespéré. Que la décision finale soit revenue aux arbitres et non pas aux joueurs a grandement frustré l’entraîneur Gianmarco Pozzecco, qui ne l’a pas caché après la rencontre, en conférence de presse :

« Félicitations à tous ceux qui ont mis le pied sur le terrain. Mes joueurs, les joueurs d’en face aussi. C’était un gros événement, le premier match ici. Incroyable. 12 000 personnes nous supportant. Tout était parfait, mes joueurs n’ont jamais lâché. Plus ou moins, tout était parfait dans les deux camps. Nous avons joué au basket, fait des erreurs bien sûr à la fin, les joueurs étaient fatigués. Mais il y a quelque chose que je n’arrive pas à comprendre. Laissez les joueurs jouer. Ça me rend fou. Ils (les arbitres) ne comprennent pas que le sport c’est ça. Il faut laisser les joueurs gagner le match, faire les choses par eux-mêmes. À 2 secondes de la fin… c’est quelque chose que je ne comprends pas. J’ai une vision différente qu’eux. Bref, on doit passer à autre chose. Félicitations à mes joueurs, c’était un match difficile. Ils n’ont jamais renoncé. J’ai perdu un million de matches dans ma carrière, ça fera un million un. Cela ne me blesse pas, – personne ne peut me blesser dans le basket – mais je suis triste pour mes joueurs. J’ai vu leurs visages après le match, cela m’affecte beaucoup. »