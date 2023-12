Gobert et les Wolves retrouvent la victoire, Dieng reste dans la rotation

NBA - Rudy Gobert et les Minnesota Timberwolves ont retrouvé la victoire ce jeudi 14 décembre, à Dallas.

Les Minnesota Timberwolves ont retrouvé la victoire, ce jeudi 14 décembre à Dallas, trois jours après leur défaite à La Nouvelle Orléans. Ils se sont imposés 119 à 101 à Dallas. Distancés à -15 (19-4) après 4 minutes de jeu, ils sont revenus et ont fini fort (19-32 dans le dernier quart-temps).

Si Anthony Edwards a fait son retour, la star des Wolves a manqué d’adresse (3/19 aux tirs) mais a su faire jouer son équipe (11 passes décisives) et ramener l’ADN défensive à son équipe, malgré les 39 points à 15/27 et 13 passes décisives de Luka Doncic. Rudy Gobert a eu son écho avec 8 points à 3/4 aux tirs, 12 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions en 30 minutes. Le pivot français a participé à la domination intérieure de son équipe avec Naz Reid (27 points à 8/14 dont 7/11 à 3-points et 6 rebonds en 31 minutes) et Karl-Anthony Towns (21 points à 8/14 et 17 rebonds en 31 minutes. C’est la 18e victoire en 23 matches pour Minnesota, qui conserve le meilleur bilan de la ligue.

Deuxième à l’Ouest avant la rencontre, le Thunder s’est incliné 128 à 123 à Sacramento. De retour dans la rotation, Ousmane Dieng a marqué 6 points à 2/4 en 10 minutes. Olivier Sarr n’est lui pas entré en jeu.