Ousmane Dieng sort la tête de l’eau : « Il est visiblement revenu très fort de cette expérience en G-League »

Sorti de la rotation du Thunder depuis plusieurs semaines, au point de devoir retourner en G-League, Ousmane Dieng a refait son apparition dans l’effectif d’Oklahoma City ce lundi 11 décembre contre Utah.

Profitant de la blessure à la cheville de Lu Dort, le Lot-et-Garonnais est entré dès la fin du premier quart-temps contre Utah. Il a saisi l’occasion en convertissant ses opportunités en panier. De quoi convaincre son coach Mark Daigneault de le laisser plus longtemps sur le parquet, puis de le rappeler en deuxième mi-temps. Responsabilisé (26 minutes au total), il s’est montré fiable (6/7 aux tirs, dont 3/4 à 3-points) et complet (3 rebonds et 3 passes décisives) lors de la 15e victoire (en 22 matches) de son équipe, qui occupe la deuxième place de la conférence Ouest. Ses 18 points correspondent à sa deuxième meilleure performance en NBA, rien que ça ! « Mes coéquipiers m’ont donné beaucoup de confiance. Je reviens de G-League, je dois montrer que je peux jouer dur, c’est tout », a réagi Ousmane Dieng devant les caméras de télévision une fois la rencontre terminée.

❝We were playing good defense and on offense, we were sharing the ball.❞@ousmane11_ caught up with @NickAGallo following the game 🎤 pic.twitter.com/3uLgcTC2ZW

— OKC THUNDER (@okcthunder) December 12, 2023