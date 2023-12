Gobert et les Wolves tombent à La Nouvelle Orléans, Hayes et Coulibaly englués dans la défaite

NBA - Rudy Gobert et les Minnesota Timberwolves, leaders de la NBA, ont perdu à La Nouvelle Orléans. La défaite, Killian Hayes et Bilal Coulibaly connaissent ça avec Détroit et Washington D.C.

Si Ousmane Dieng a pris part à la victoire d’Oklahoma City ce lundi 11 décembre, c’était la soupe à la grimace pour les autres joueurs NBA, à l’exception de Nicolas Batum (voir plus bas).

En tête de la NBA, les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert se sont inclinés sur le parquet de La Nouvelle Orléans (121-107). Privée de leur star Anthony Edwards, touché à la hanche droite, l’équipe de Chris Finch n’a pas eu autant d’efficacité défensive qu’habituellement face à une équipe en rédemption après sa large défaite en demi-finale de l’In-Season Tournament. Ainsi, Rudy Gobert n’a que trop peu pesé des deux côtés du terrain, avec 8 points à 4/8 aux tirs, 8 rebonds et 2 contres et aucun lancer franc tiré en 25 minutes. Il a fini à -20 au +/-. Toujours leaders avec 17 victoires et 5 défaites, les Wolves tenteront de se reprendre jeudi à Dallas.

20 défaites de suite pour Détroit !

Pires encore que les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, qui ont battu le record de défaites de la franchise (17) ce lundi 11 décembre à Houston, les Pistons de Détroit ont signé leur 20e revers consécutif. A domicile contre Indiana, Killian Hayes (6 points à 2/4, 1 rebond, 7 passes décisives, 1 interception et 2 balles perdues en 23 minutes) et les Pistons ont craqué face au récent finaliste de l’In-Season Tournament. Le Québécois Bennedict Mathurin (30 points à 10/17, 7 rebonds et 8 passes décisives en 37 minutes) leur a joué un mauvais tour.

Également au fin fond du classement à l’Est, Washington (3 victoires et 19 défaites) a connu une défaite de 45 points chez son voisin des Sixers (146-101). En vue face à Philadelphie la semaine dernière, Bilal Coulibaly n’a jamais pu inverser la tendance, malgré ses 13 points à 4/11, 8 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception, 1 contre et 3 balles perdues en 31 minutes. Dans le camp des vainqueurs, Nicolas Batum a joué son rôle d’homme de l’ombre (4 points à 2/5, 2 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 2 contres en 20 minutes) dans la partition de son équipe, qui retrouvait Joel Embiid (34 points) pour l’occasion.

Enfin, Théo Maledon (Charlotte) et Evan Fournier (New York), bien que sur la feuille de match, n’ont pas joué. Rayan Rupert (Portland), Olivier Sarr (Oklahoma City), Malcolm Cazalon (Détroit) et Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers) n’ont pas été alignés par leur franchise.