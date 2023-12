Pire série de défaites pour les Spurs, battus à Houston

Battus par les Houston Rockets, les San Antonio Spurs ont enchainé une 17e défaite de rang chez leurs rivaux texans. Victor Wembanyama et son équipe viennent d'établir la pire série de revers de l'histoire de la franchise.

Ils ont marqué l’histoire ! En s’inclinant à Houston d’une courte tête (93-82), les San Antonio Spurs ont enchainé un 17e revers de rang et établissent donc la pire série de défaites de l’histoire de la franchise. Doucement mais sûrement, ils se rapprochent du plus mauvais total de l’histoire de la NBA (28 revers), détenu par les Philadelphia Sixers entre la fin de saison 2014-2015 et le début de la saison suivante.

Wembanyama en double double

Les hommes de Gregg Popovich ont eu le mérite de ne rien lâcher et de tenir bons face à leurs voisins texans. En difficulté aux tirs et notamment derrière l’arc (5/41 !), Keldon Johnson (14 points) et ses coéquipiers ont semble-t-il manqué d’énergie et d’agressivité au coeur du 3e quart-temps avant de lâcher définitivement sur un dunk de Tari Eason (86-77, 45′).

Victor Wembanyama, conspué par les supporters de la Toyota Arena lors de sa présentation pour son geste d’humeur lors de la loterie, a été très dissuasif en défense. Il a terminé la rencontre avec 15 points et 18 rebonds.