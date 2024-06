ITW T.J. Shorts : « La finale ne se résume pas à mon duel avec Mike James »

T.J., quel est votre sentiment à l’orée du Match 2 ?

Le même qu’avant le Match 1. On est là pour voler un match à l’extérieur et reprendre l’avantage du terrain. Tout le monde garde confiance et se sent bien. On a pris le temps de revoir la rencontre en vidéo, de parler des ajustements que l’on veut faire, de la façon dont on veut leur rendre les choses plus difficiles. Monaco a joué plus vite, plus physique que nous. Ils ont fait tout ce qu’ils voulaient. On sait ce qu’on veut corriger, on revenir à ce que l’on a fait toute la saison. Si l’on fait ça, on peut rivaliser avec n’importe quelle équipe en France et en Europe.

À quel point est-ce motivant, à titre personnel, de vous mesurer à Mike James lors de cette finale, MVP de l’EuroLeague en titre.

Tout le monde résume à cette finale à notre duel mais cela va bien au-delà de ça. L’enjeu est de voir qui a la meilleure équipe. Tout le monde en Europe, si ce n’est dans le monde, sait ce que Mike James est capable de faire. Il l’a montré lors du Match 1. C’est l’un des meilleurs scoreurs du continent, on a beaucoup de respect pour lui. Mais ça va se jouer sur les petits détails, peut-être les choses que le grand public ne peut pas voir. C’est chouette de se mesurer à un joueur de ce calibre mais on sait qu’il ne faudra pas que remporter ce duel.

Grâce à vos trophées en Leaders Cup et en EuroCup, la saison du Paris Basketball est déjà réussie. Vous avez été poussé dans vos derniers retranchements par Cholet et l’ASVEL en playoffs. Où puisez-vous la volonté d’aller toujours en chercher plus, alors qu’il serait aisé de vous satisfaire de ce que vous avez déjà accompli ?

Oui, la saison est déjà réussie. Le coach répète souvent quelque chose de juste : ce qui importe dans le basket, c’est ce qu’on fait maintenant, pas ce que l’on a déjà accompli. Peut-être que l’on a déjà en effet remporté deux trophées mais il y a toujours un nouveau titre à aller chercher, de nouveaux objectifs à atteindre. C’est notre motivation pour en faire encore plus, gagner plus, continuer d’écrire l’histoire. Tout le monde a le même état d’esprit dans le vestiaire. Personne ne se plaint, on savait tous que le chemin allait être difficile en playoffs. On a d’abord affronté une très bonne équipe de Cholet puis le club le plus titré de France, l’ASVEL. Maintenant, on fait face à l’une des meilleures écuries d’EuroLeague. On veut vraiment aller chercher un autre titre, il n’y a rien d’autre à dire. On a la possibilité de continuer à écrire l’histoire avec cette équipe.



Propos recueillis à Monaco,