ITW Mike James : « Je ne pense pas être arrivé au bout du chemin avec l’AS Monaco »

Mike, vous menez 1-0… À quoi vous attendez-vous pour le deuxième match ?

Je pense que Paris va revenir plus fort. Ce n’est pas comme si le premier match était un do or die pour eux. Certes, le deuxième match ne l’est pas non plus mais on veut toujours prendre une rencontre à l’extérieur quand on est dans leur position. Je m’attends à ce qu’ils donnent tout pour y arriver. Il faut que l’on soit prêts pour cela, qu’on joue avec intensité et sérieux.

À titre individuel, cela faisait longtemps qu’on ne vous avait pas vu aussi tranchant offensivement avec vos 31 points. Y-avait-il une forme de soulagement à connaitre de nouveau une telle soirée offensive, plusieurs mois après le dernier gros coup de chaud ?

Je ne pense pas. Je ne suis pas d’accord avec vous, honnêtement. Les derniers matchs en EuroLeague n’étaient pas tous contre des équipes de playoffs, il y avait des moments où on n’avait pas forcément que je sois à mon meilleur niveau. On a gagné, c’était l’essentiel. Je suis ici pour amener des victoires. Je ne sais pas comment répondre à cette question. J’ai mis des shoots hier mais ce n’était pas le meilleur match de ma carrière. C’est chouette d’être de retour en forme après trois semaines d’absence et de ne plus avoir les mêmes problèmes que lors de la série contre le Fenerbahçe, où j’étais gêné au dos.

Lors de ce premier épisode de la finale, y-avait-il une volonté de faire passer un message face à celui qui a été élu MVP du championnat ?

(il sourit jaune) Soyons sérieux… Non, pas du tout ! Je suis heureux pour T.J., il mérite d’être MVP.

« Sasa Obradovic et moi, nous sommes un peu… singuliers »

Quel est votre regard sur le Paris Basketball ?

Paris a un système très spécifique et les joueurs l’appliquent tous. Dès qu’une équipe suit à la lettre la philosophie du coach, qu’elle soit bonne ou mauvaise, ça va bien se passer car tout le monde est sur la même longueur d’onde. Or, de l’extérieur, Tuomas Iisalo a l’air d’être un bon coach. Les joueurs sont talentueux et tirent tous dans le même sens. Ils jouent un basket intéressant, ils essayent de faire en sorte que vous vous précipitez pour prendre des mauvais shoots.

Et sur sa traction arrière T.J. Shorts – Nadir Hifi ?

Ils sont bons ! Ils ont beaucoup de talent. Je pense qu’ils fonctionnent très bien ensemble parce qu’ils sont complètement différents. T.J. est plus un joueur qui attaque le panier, va chercher des floaters, trouve les bonnes passes. Nadir est toujours en mouvement, toujours en train de chercher un moyen de scorer, en mode attaque permanent. Je suis curieux d’observer leur transition vers l’EuroLeague et de voir comment ils s’adapteront face aux meilleurs joueurs du continent. Ce sera intéressant de voir cela ! J’espère juste qu’ils connaitront une mauvaise série ici contre nous.

À 33 ans, au bout de votre dixième saison, vous avez été élu MVP de l’EuroLeague. Qu’est-ce qui a changé cette saison ?

(Sasa Obradovic interrompt) Il a gardé le même coach.

Mike James : (il rit) Je ne sais pas ce qui est différent ! J’ai le sentiment que j’aurais pu être MVP à trois reprises déjà. J’imagine que c’est simplement la perception que le monde extérieur a de ma saison. Les gens essayent d’inventer des histoires pour faire croire qu’il y a eu un changement miraculeux avec moi mais c’est juste mon travail qui paye enfin. Ils ont décidé de me le donner cette saison, et voilà. C’est sympa d’obtenir un peu reconnaissance. On travaille tous les jours pour essayer de gagner et progresser individuellement. Être élu MVP était quelque chose que je voulais.

« Gagner l’EuroLeague avec Monaco, ce serait le rêve ! »

Quel point commun avez-vous avec Sasa Obradovic ?

(il réfléchit et se met à rigoler)

Sasa Obradovic : Vas-y, dis ce que tu penses ! Crache le morceau

Mike James : Je pense que nous sommes tous les deux un peu… singuliers (peculiar, ndlr). Voilà, c’est un bon mot ça.

Sasa Obradovic : Je ne sais pas ce que ça veut dire.

Mike James : Un peu différents. Un peu individuels. Tous les deux, on ne s’intéresse qu’à la victoire. C’est l’un des rares qui encaisse la défaite encore plus mal que moi. Je le respecte pour cela. Depuis le premier jour, on a entretenu une bonne relation et elle n’a fait que s’améliorer au fil des années.

On imagine donc que vous souhaitez aller au bout avec lui ?

Dans n’importe quelle équipe, on espère toujours aller au bout ! C’est ma troisième saison à Monaco et ce serait super de continuer ici pour remporter l’EuroLeague avec le même coach. Ce serait le rêve. C’est l’objectif. Mais ça semble tellement loin maintenant, alors qu’on a le Match 2 de la finale de Betclic ÉLITE demain.

Cela signifie que votre envie est de prolonger avec l’AS Monaco ?

On veut toujours rester dans des bonnes situations et accomplir nos objectifs, aller au bout du chemin avec une équipe. Or, je ne pense pas être arrivé au bout du chemin avec Monaco. Mais on ne sait jamais… J’espère que l’on va gagner ce titre de champion de France et on verra après. Rien n’est finalisé en tout cas.

Propos recueillis à Monaco,