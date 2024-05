Mam’ Jaiteh opéré d’une fracture du nez et forfait pour les quarts de playoffs

La Roca Team, l’équipe de basket-ball de Monaco, est confrontée à une mauvaise nouvelle alors qu’elle se prépare pour les quarts de finale des playoffs de Betclic ELITE. Son pivot Mouhammadou Jaiteh sera contraint de regarder depuis les tribunes. La raison ? Une fracture du nez survenue lors d’un incident malheureux lors d’un match. Cette blessure nécessite une intervention chirurgicale d’urgence, planifiée pour ce jeudi 16 mai.

Le joueur, visiblement déçu mais résolu, a partagé ses pensées sur cette malchance inopportune : « Ce n’est jamais le bon moment de se blesser, mais là, juste avant les playoffs, c’est encore plus rageant. » Un sentiment partagé par ses coéquipiers et les fans, alors que l’équipe aborde l’une des phases les plus cruciales de la saison après avoir été sortis en quarts de finale d’EuroLeague, demi-finales de Leaders Cup et demi-finales de Coupe de France.

Mam’ Jaiteh devrait ensuite jouer avec un masque pour protéger son nez

Une fois l’intervention chirurgicale terminée, Mam’ Jaiteh pourrait bénéficier d’un masque spécialisé pour protéger son nez lors de son retour sur le terrain, si l’équipe se qualifie pour les prochaines étapes des playoffs. L’international français reste optimiste quant à son rétablissement et à sa capacité à soutenir son équipe depuis les tribunes : « Je vais soutenir mes équipiers à fond. Je ne pourrai pas être derrière le banc ce jeudi, mais ensuite oui. »

En l’absence de Jaiteh, la Roca Team devra faire avec Donatas Motiejunas et Donta Hall sur le début de ces playoffs. La profondeur de son effectif devrait permettre au groupe de Sasa Obradovic de combler son absence, surtout que Bastien Vautier, le pivot adverse et membre du cinq idéal de la saison de Betclic ÉLITE, reviendra tout juste de blessure.