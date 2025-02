Jayson Tchicamboud retrouve l’Alsace et la Pro B chez l’ASA !

Jayson Tchicamboud est de retour en Alsace. Quelques semaines après son embauche temporaire au Havre en NM1, le meneur de jeu a trouvé un emploi jusqu’à la fin de la saison 2024-2025, chez l’Alliance Sport Alsace en Pro B.

Des anciens de la SIG pour l’entourer

C’est une nouvelle connexion alsacienne qui s’est faite pour Jayson Tchicamboud (1,95 m, 23 ans), formé à la SIG Strasbourg avec qui il a joué jusqu’en 2021. Déjà au Havre, il a refait surface dans la ville portuaire normande aux côtés de Lauriane Dolt, son ancienne coach au centre de formation de Strasbourg. En 7 matchs de NM1, il tournait à 6 points à 33% aux tirs, 2,4 rebonds et 1,7 passe décisive en 15 minutes de moyenne.

Cette fois, il va évoluer à l’Alliance Sport Alsace, dont le coach est Nebojsa Bogavac, qui l’a connu lors de son 2e passage au Rhénus. Et non seulement le technicien monténégrin le connaît bien, mais également son assistant Pierre Tavano, pour l’avoir eu sous ses ordres à Tours en 2021-2022.

Ainsi, Jayson Tchicamboud arrive en terre plus que connue pour venir pallier l’absence de Ludovic Beyhurst (1,72 m, 26 ans), absent pour encore 4 à 8 semaines selon les DNA. « On voulait quelqu’un qui rentre vite dans la rotation », explique le manager général de l’ASA, Thomas Lotz. « Comme on ne maîtrise pas le timing de retour de Ludovic Beyhurst, on a préféré le faire signer jusqu’à la fin de la saison. »

Des épisodes de dépression pour Jayson Tchicamboud

Ce qui n’est pas plus mal pour Jayson Tchicamboud, qui a traversé de nombreuses zones de turbulences ces dernières saisons. Pour la deuxième fois en trois saisons, le fils de Steed Tchicamboud a dû se résoudre à descendre en Nationale 1 pour sortir du chômage au mois de décembre. En raison notamment d’une pubalgie qu’il a traîné un moment (après le Mondial 2021), le meneur a vécu des épisodes de dépression successifs : « J’étais au fond du trou », expliquait-il à Paris-Normandie en début d’année. « Quand tu as été habitué à la lumière, cela fait très mal de tomber si bas. » Dans un contexte plus familier, Jayson Tchicamboud aura l’occasion de continuer à remonter la pente.