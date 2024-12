Jayson Tchicamboud refait surface au Havre

Pour la deuxième fois en trois saisons, Jayson Tchicamboud (1,95 m, 22 ans) a vu s’écouler un été et un automne en restant sur le carreau. Et pour la deuxième fois en trois saisons, Jayson Tchicamboud a dû se résoudre à descendre en Nationale 1 pour sortir du chômage au mois de décembre.

Mais cette fois, contrairement à 2022, le vice-champion du monde U19 n’a pas opté pour un retour à Tours. Il a été ramené dans le circuit par une vieille connaissance, Lauriane Dolt, son ancienne coach au centre de formation de la SIG Strasbourg. La technicienne du STB Le Havre, leader de la Poule B de NM1, a fait appel à lui pour assurer la pige médicale de William Mensah (1,75 m, 29 ans), à l’arrêt pour les deux prochains mois.

Capable d’être un gros défenseur, Jayson Tchicamboud devra s’attacher à reprendre confiance lors de ses quelques semaines en Normandie, lui qui sait d’une saison mentalement très éprouvante à Denain (4,2 points à 36%, 1,6 rebonds et 2,9 passes décisives), où son incapacité chronique à mettre un tir de loin (14/73 à 3-points, soit 17%) s’est avérée de plus en plus problématique au fil des semaines, surtout au poste de meneur. Avec Tours, il semblait pourtant en progrès dans ce secteur (36,5%), lors de son premier passage en NM1 (8,7 points à 44%, 3,1 rebonds et 4 passes décisives).