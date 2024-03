Belle opération d’Aix-Maurienne pour le maintien, l’Alliance Sport Alsace sur un nuage d’adresse

Et une soirée à suspense de plus cette saison en Pro B, avec cette 27e journée, qui n’est même pas fini ! Parmi les troupes du soir qui ont participé à rendre cette soirée épique, l’on trouve Aix-Maurienne en tête.

Prolongations à Pau-Lacq-Orthez et Saint-Chamond

Les joueurs d’Emmanuel Schmitt ont d’ores et déjà réalisé LA bonne opération de cette journée en l’ayant emporté après prolongation chez l’Élan Béarnais (91-94, a.p.). Pourtant, le scénario de Denain d’il y a quinze jours aurait pu revenir dans les têtes savoyardes, quand Michael Oguine (16 points) a égalisé à un peu plus d’une minute de la fin pour forcer la prolongation. Emmené par le gros match de son pivot Kevin Samuel (20 points, 16 rebonds et 4 contres), c’est sur son meneur K.J. Jackson (14 points) que l’AMSB a pu compter pour engranger une précieuse victoire dans sa quête de maintien, la 11e de la saison.

Car derrière, rien n’a souri aux concurrents. Dans la position du chasseur à Saint-Chamond, l’ALM Évreux n’est pas parvenue à l’emporter dans la Loire. Après pourtant avoir obtenu la prolongation grâce à un lay-up de Yasiin Joseph (14 points et 11 passes décisives) à 25 secondes de la fin du temps réglementaire, les joueurs de Marc Namura ont complètement sombré dans la période supplémentaire (15-4). Le SCBVG s’est notamment appuyé sur la meilleure performance de la saison de Cyrille Eliezer-Vanerot (20 points et 11 rebonds pour 32 d’évaluation).

Trois à la suite et Champagne Basket intègre enfin le top 8

Champagne Basket se retrouve enfin à sa place convoitée en début de saison, les playoffs. L’équipe marnaise est désormais 8e après sa victoire contre Fos-sur-Mer, la 3e d’affilée. Grâce à l’expérience de son meneur Mathis Keita, auteur de deux lancers-francs ainsi qu’un rebond offensif suivi d’un panier dans les deux dernières minutes, l’équipe de Thomas Andrieux l’a emporté de justesse à domicile (81-79). Les BYers, eux, accumulent les frustrations et laissent les occasions s’échapper avec un nouveau match perdu d’un rien, après Poitiers et Boulazac.

3ᵉ victoire consécutive 👏, ce soir au Palais des Sports Pierre de Coubertin. Un match particulièrement intense où les deux équipes n'ont rien lâché, félicitation aux Byers pour cette belle performance. Score Final 81 à 79 💪 pic.twitter.com/5k0tJ46lyB — Champagne Basket 🧙‍♂️ (@ChampBasketOff) March 29, 2024

Dans les autres confrontations pour le top 8, Orléans (5e) vient désormais mettre la pression sur Rouen (4e) après sa victoire à Nantes (88-95). Avec une très belle efficacité de ses joueurs majeurs (double-double pour Jean-Fabrice Dossou et Darius Johnson-Odom, 20 points pour Stefan Smith), l’OLB a infligé à Nantes sa 4e défaite de suite. Grâce aux douze derniers points marqués par le duo Choupas – Ponsar (45 points), l’Alliance Sport Alsace (10e) s’est relancé face à Antibes (94-100), en plus d’écarter un concurrent direct. Les Sharks n’ont pas pu faire grand chose face à une équipe alsacienne qui a encore mieux shooté qu’elle (17/30 à 3-points contre 11/21 pour les Antibois).

La Rochelle et Vichy assurent le coup

Enfin, au sommet du classement, pas de surprise mais des difficultés pour La Rochelle et Vichy. Face à son premier bourreau de la saison en championnat, Lille, la partie n’a pas été simple pour les pensionnaires de Gaston-Neveur (65-63). En panne d’adresse extérieure (5/28 à 3pts), les Rochelais peuvent remercier des Lillois maladroits eux dans la finition près du cercle (37% de réussite à 2-points). La JA Vichy a su elle prendre le meilleur sur une équipe d’Angers (67-78) qui était pourtant devant au score à la mi-temps.