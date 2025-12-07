La France dégringole à la 14e place du classement européen de la FIBA

La première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027 a livré un verdict mitigé à l’équipe de France. Victorieux de la Belgique à Rouen en ouverture, les Bleus ont ensuite essuyé un revers en Finlande (83-76) qui se répercute lourdement sur leur classement européen en vue des qualifications pour le Mondial.

5es avant d’aborder la fenêtre, les Bleus ont chuté au 14e rang du Power Ranking établi par la FIBA. Une position si basse qu’ils n’apparaissent même plus dans le visuel officiel publié sur les réseaux sociaux.

🇹🇷 NEW NUMBER 1 ALERT 🇹🇷 📊 Full rankings: https://t.co/F2edr0jt5Z pic.twitter.com/1dQfgaruML — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) December 3, 2025

Cette dégringolade est d’autant plus significative que deux équipes du Groupe G devancent désormais la France : la Finlande, 12e, et surtout la Hongrie, impressionnante 9e après un début de campagne parfait avec deux victoires. Les hommes de Frédéric Fauthoux retrouveront ces deux formations à deux reprises lors de la prochaine fenêtre en février et mars 2026.

La Turquie et l’Allemagne toujours dominantes

En tête du Power Ranking, la Turquie (+1) confirme sa forme exceptionnelle avec un bilan parfait de 2-0. Les hommes d’Ergin Ataman devancent désormais l‘Allemagne, championne du monde en titre, qui glisse d’une place au 2e rang malgré son bilan immaculé (2-0). Les Allemands ont certes dominé Israël sans difficulté, mais ont montré quelques faiblesses à Chypre qui pourraient leur coûter cher face à la Croatie lors des prochains affrontements.

La Grèce complète le podium (3e) avec également deux succès, notamment grâce à l’émergence du jeune Alexandros Samodurov, âgé de seulement 20 ans. L’Espagne réalise pour sa part la plus belle progression (+6 places) en se hissant au 5e rang sous la houlette de son nouveau sélectionneur Chús Mateo. Les Espagnols ont notamment vu émerger une nouvelle génération avec Izan Almansa en tête d’affiche.

Pour la France, la fenêtre de février-mars 2026 s’annonce déjà décisive. Aucun faux pas ne sera permis face à la Hongrie pour espérer redresser la barre, envisager le Mondial, et retrouver une place digne de son statut dans ce Power Ranking européen.