Laurent Legname et Dijon en demi-finales de FIBA Europe Cup : « Ça nous permet d’avoir un vrai objectif pour la fin de saison »

La JDA Dijon s’est qualifiée en demi-finales de la FIBA Europe Cup en s’imposant par deux fois contre les Allemands de Ludwigsbourg. Ce mercredi, les Bourguignons ont gagné outre-Rhin (72-83). Une nouvelle qui a plu au coach Laurent Legname, lui qui était particulièrement remonté lors du non-match de ses troupes samedi dernier face à Cholet (défaite 67-93) en Betclic ELITE :

« On avait fait un vrai mauvais match samedi soir et on a bien réagi ce (mercredi) soir sur le terrain, surtout à certains moments, pour sécuriser ce match, a-t-il expliqué au Bien Public. Il fallait venir en ayant la volonté de gagner. Les joueurs l’ont fait, ils ont vraiment été concentrés la plupart du temps sur ce qu’on avait ciblé, par rapport à leur plan de jeu et au match aller. On a plutôt bien contrôlé le match, à part peut-être au premier quart-temps où on est à -6, mais à ce moment-là on se met à bien jouer offensivement. Une fois de plus il n’y a pas de secrets, quand on est discipliné, quand on prend soin de la balle… On finit avec seulement à 8 balles perdues alors qu’on sait que c’est une équipe très agressive, c’est l’une des clés du match, et 24 passes décisives. »