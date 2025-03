Le Mans n’est pas infaillible : « Il y a certains éléments du jeu où cela n’a pas été suffisant »

Le Mans n’est pas imbattable. Impressionnant depuis plusieurs semaines, que ce soit lors de la Leaders Cup, en Coupe de France et même en championnat, le MSB s’est incliné ce samedi soir à Dijon, dans une ambiance bouillante. Battus 76 à 74 par la JDA lors de cette 22e journée de Betclic ÉLITE, les hommes de Guillaume Vizade sont tombés après un final mal maîtrisé. Le coach et son ailier Noah Penda ont réagi à cette défaite au micro du Bien Public.

Le Mans se heurte à la solidité dijonnaise

Après avoir remporté la Leaders Cup, et confirmé en écartant de nouveau l’AS Monaco en Coupe de France le week-end précédent, Le Mans s’est présenté à Dijon avec le plein de confiance. Mais sur le parquet de la JDA, le MSB a manqué de constance et d’efficacité dans les moments clés.

« Il y a certains éléments du jeu où cela n’a pas été suffisant », a regretté Guillaume Vizade. « On démarre plutôt bien le troisième quart-temps mais on ne conclut pas. On a laissé Ilias Kamardine prendre confiance en ne les contestant pas assez. Leur jeu a pris de la largeur, et on a perdu trop de duels. » Le coach manceau a également salué la gestion de match d’Axel Julien : « Il a mené ça de main de maître. »

Un quatrième quart décisif pour la JDA

Le MSB a laissé filer l’opportunité dans le money time, en subissant notamment une belle série adverse. « Je pense que le match on le perd avant la dernière possession », a confié Noah Penda. « On les a laissés prendre de la confiance au quatrième quart notamment où ils font un gros ‘’run’’. Il y a un peu de manque d’agressivité, on a été soft sur les finitions. »

Malgré cette défaite, Le Mans conserve une belle dynamique générale. Cette défaite peut toutefois servir d’alerte à l’approche du sprint final en Betclic ELITE. Attention toutefois au retour du SLUC Nancy, qui ne compte plus qu’une victoire de retard sur les Sarthois à la septième place, la première du play-in.