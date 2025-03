Le Mans sur sa lancée après la Leaders Cup : « L’équipe gagne en maturité »

Après son sacre à la Leaders Cup et sa qualification pour le dernier carré de la Coupe de France, Le Mans Sarthe Basket a enchaîné avec une victoire convaincante en Betclic ÉLITE face à Limoges (101-77). Une prestation aboutie qui permet aux Manceaux de rester au contact du Top 5.

Un MSB conquérant et solidaire

Porté par une adresse redoutable et une intensité de tous les instants, le MSB a rapidement pris le contrôle de la rencontre. Avec 24 rebonds offensifs et 23 passes décisives, l’équipe de Guillaume Vizade a affiché une volonté collective impressionnante.

« Il y a eu de belles séquences d’adresse et de relance, apprécie Guillaume Vizade. Il y a une volonté de partage du ballon et de combat aux rebonds. À certains moments de la rencontre, cela a oscillé. Quand il y a deux matchs rapprochés, c’est le risque mais globalement, on a réussi à trouver des solutions et de l’adresse avec David (DiLeo) et Tray (Buchanan) pour l’adresse et Wilfried (Yeguete) au rebond. L’équipe a une certaine forme de maturité pour corriger une à deux actions si nécessaire. On a pris cette équipe de Limoges très au sérieux. Ils ont une nouvelle dynamique avec le changement d’entraîneur. Ils ont été chercher leurs deux matchs à domicile dont l’ASVEL et avaient été très conquérants. Chez nous, tout le monde a du temps de jeu, c’est intéressant, cela permet de faire remonter l’intensité. Ce match a permis aussi de réintégrer TaShawn (Thomas) et Noah (Penda) pour avoir une bonne dynamique la semaine prochaine. »

Abdoulaye Ndoye, l’homme du match

Dans ce collectif bien huilé, Abdoulaye Ndoye (1,98 m, 26 ans) s’est illustré avec une performance remarquée. En 26 minutes, il a compilé 13 points (6/9 aux tirs), 4 rebonds, 7 passes et 1 contre pour une évaluation de 20, la plus haute du côté manceau.

« On a pris le début du match très au sérieux, commente-t-il. On savait que Limoges est très bien depuis l’arrivée de leur nouveau coach. Ils ont beaucoup de shooteurs et même quand on avait de l’avance, il ne fallait pas leur donner confiance. On a partagé la balle, c’est le plus important. La confiance vient du travail à l’entrainement tout au long de l’année. Quand on gagne un match, cela donne plus de confiance et c’est aussi grâce au travail du staff. On a un plan de jeu différent à chaque match et on l’applique au maximum. Quand on menait de plus de 20 points, humainement on peut se relâcher un peu et en défense on doit penser à notre concentration car les matchs qui arrivent à l’extérieur seront importants car on n’aura pas notre public. On a pu rester soudés et repartir de l’avant. C’est cool de faire entrer tous les joueurs qui participent à l’entrainement. Pour ma part, je mets du rythme pour mes coéquipiers et pour les mettre dans le bon tempo. »

Limoges en difficulté

De son côté, le CSP n’a jamais trouvé le bon rythme et a payé ses largesses défensives, regrette l’entraîneur Mikko Larkas, qui espère récupérer son intérieur Alexandre Chassang (2,05 m, 30 ans) pour le match de la peur face au Portel :

« On doit être meilleurs car on n’a joué que 10 minutes. On savait que le match serait dur car ils ont une bonne défense. On a pu le voir en Coupe de France et en Leaders Cup. Ils ont montré leur niveau. Chez nous, chacun va devoir se regarder dans un miroir, moi y compris. On a laissé trop de shoots ouverts. On a encaissé plus de 100 points, c’est une déception. Il y a eu des changements, on doit continuer à travailler ensemble, apprendre pour progresser. »

Même son de cloche pour le capitaine limougeaud, Nicolas Lang :

« On a été dominés partout que ce soit en défense qu’en attaque. L’équipe est très bien en place et a trouvé l’adresse très rapidement. Quand on trouvait des solutions, ils trouvaient quelqu’un pour relancer la machine. Au premier quart-temps, on a eu de très bonnes solutions mais on n’a pas réussi à trouver la perspective. À ce niveau-là, quand on a l’occasion de scorer, il faut dunker. Eux, ont trouvé des shoots faciles. Au-delà d’avoir un joueur en moins, eux se regardent avec les yeux, ça pige. Même s’ils ont un nouveau coach, ils sont repartis cette année avec des anciens et un Américain (Hudgins) pour sa seconde année. On a une équipe trop jeune et ce n’est pas facile de jouer à 3 ou 4 postes différents. Il faut qu’on arrive à changer des stratégies défensives, l’intensité ne suffit pas. Il y a des consignes mais il y a une situation d’urgence aussi. On n’a pas encore des habitudes. Yeguete, c’est un vrai leader en défense qu’on ne voit pas, j’ai joué avec lui, je sais de quoi il est capable. Je ne suis pas le plus grand défenseur de la terre. J’ai du respect pour ces gens-là comme Yeguete qui anticipe les situations et savent lire et sauver les choses. Ils sont rares ces gars-là. »

Le MSB toujours en quête du Top 5

Avec ce succès, Le Mans reste 6e mais se rapproche de Bourg (5e) qui a chuté contre Nancy. Une dynamique positive que les Sarthois devront entretenir lors des prochaines rencontres à l’extérieur.