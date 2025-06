Sylvain Francisco : 31 points dans le vide pour ouvrir les finales en Lituanie

Il y a des revers plus difficile à digérer que d’autres… Par exemple, la défaite inaugurale du Zalgiris Kaunas face au Rytas Vilnius, lors des Finales de LKL, a dû être particulièrement difficile à avaler pour Sylvain Francisco, auteur de 31 points dans la défaite, son record en championnat.

Un scénario fou pour lancer les Finales

Zalgiris Kaunas – Rytas Vilnius, c’est la finale historique du championnat lituanien. Depuis quatre ans, l’affiche est équilibrée et les deux clubs s’échangent les titres. Ce Match 1 a tenu toutes ses promesses, se terminant au bout de deux prolongations, remportées par les visiteurs (89-97, après deux prolongations) pour prendre l’avantage du terrain.

Dans un premier quart-temps très serré, les deux formations se rendent coup pour coup, avec un avantage en faveur du club de la capitale (15-19, 10′). Par la suite, les visiteurs vont faire la course en tête et passent même la barre des 10 points (30-41, 19′), poussés par un très bon Azuolas Tubelis (21 points et 8 rebonds). Pendant la première mi-temps, Sylvain Francisco a déjà démarré son show avec notamment deux trois points consécutifs qui ont fait hurler la salle.

Au retour des vestiaires, c’est au tour de R.J. Cole (19 points et 3 passes) de sortir de sa boîte. L’américain permet a son équipe de créer un écart supérieur à 10 points pendant presque tout le troisième quart-temps, avec un pic de 15 unités (35-50, 23′). En face, Sylvain Francisco fait tout pour revenir au score, bien secondé par Ignas Brazdeikis (21 points à 8/20 au tir) et l’écart n’est plus que de six points à la pause (52-58, 30′).

Dans l’ultime période, grâce à la paire Francisco – Brazdeikis, le club aux 35 titres va faire sauter le verrou du Rytas en refaisant peu à peu son retard. Sur la dernière possession, le meneur français va dégainer un tir derrière l’arc sorti de nulle part (il restait pourtant 12 secondes sur l’horloge) pour égaliser (73-73, 39′). L’ultime possession des visiteurs échoue ensuite et tout le monde se dirige vers les prolongations.

Un Sylvain Francisco record… mais trop seul

Pourtant, pendant la prolongation, c’est le Zalgiris qui prend l’avantage, mais Ignas Sargiunas va jouer exactement le même coup que Francisco plus tôt pour égaliser à 40 secondes de la fin (83-83, 45′) et provoquer une seconde prolongation. Esseulés, les joueurs de Kaunas vont s’effondrer dans cette dernière, encaissant un sévère 6-14 sur la période, s’inclinant finalement 89 à 97.

Trop isolé et maladroit derrière l’arc (3/10), Sylvain Francisco n’aura pas permis à son équipe de l’emporter, malgré un nouveau record en LKL. Au coup de sifflet final, le français termine avec 31 points (7/16 au tir, 3/10 à trois points et 14/16 aux lancers), 3 passes décisives et 2 rebonds. A deux points près, il aurait pu égaliser son record en carrière de 33 points, atteint en EuroLeague contre le Bayern Munich. Peu de temps après avoir battu son record de passes décisives avec la formation lituanienne, le français continue de s’imposer comme un élément essentiel de la formation d’Andrea Trinchieri.

« Ni contrarié, ni en colère »

« Je ne suis ni contrarié ni en colère, nous n’avons simplement pas joué comme nous aurions dû », a livré Sylvain Francisco au site officiel du Zalgiris. « On doit oublier ce match, je l’ai déjà oublié. Cette équipe ne se concentre pas sur l’attaque rapide, mais sur le cœur, le physique, les rebonds offensifs, la lutte pour le 50-50. On doit juste se vider la tête et être prêts pour le prochain match. »