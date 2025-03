Le Mans en démonstration face au Limoges CSP

Depuis le mois de février et son titre en Leaders Cup, Le Mans Sarthe Basket est sur un véritable petit nuage. Après avoir atteint le dernier carré de la Coupe de France en début de semaine en battant une 3e fois de suite Cholet, le club sarthois n’a fait qu’une bouchée du Limoges CSP ce samedi 1er mars (101-77).

Le rouleau compresseur manceau ne s’arrête plus

Encore une fois, Antarès a pu apprécier le collectif manceau à l’oeuvre à l’occasion de la réception du Limoges CSP. Auteure déjà d’un joli récital face à CB 72 heures auparavant, l’équipe de Guillaume Vizade a continué sur la même lignée pour ce premier week-end de mars. Renforcé en plus par le retour de Noah Penda, Le Mans a récité son basket face au Limoges CSP.

En tête de 13 points à la mi-temps (48-35, 20′), les locaux n’ont jamais relâché la pression dans ce match. Le MSB, pourvu d’une très belle adresse longue-distance (14/29 à 3-points), tout le contraire de Limoges (4/18), n’a cessé de creuser l’écart en seconde période (jusqu’à +26), atteignant la barre des 100 points marqués pour la 3e fois sur les cinq derniers matchs disputés (101-77).

Avec quatre joueurs à plus de 10 points, les coéquipiers de David DiLeo (17 points à 6/8 aux tirs et 2 rebonds) et Abdoulaye Ndoye (13 points à 6/9 aux tirs, 4 rebonds et 7 passes décisives) n’ont laissé aucune chance à des Limougeauds bien trop tendres, diminués à l’intérieur par l’absence de dernière minute d’Alexandre Chassang. La première de la recrue William Christmas a en plus été bien compliquée (2 points à 1/5 aux tirs, 2 passes décisives pour 4 ballons perdus en 18 minutes de jeu).

Cette nouvelle large victoire du Mans confirme la montée en puissance de la formation sarthoise, qui lorgne désormais sur le top 5 symbolisé par la JL Bourg (une victoire d’écart). Le Limoges CSP reste scotché à 7 victoires, comme la SIG Strasbourg, avec désormais une menace porteloise plus prégnante (une victoire d’écart également).