Niels Pharose retrouve la Pro B avec le Rouen Métropole Basket

Sylvain Delorme continue de faire ses courses en Nationale 1. Après avoir enrôlé Rosaire Malonga (Charleville-Mézières) et Landry Djedje (Besançon), l’entraîneur rouennais a jeté son dévolu sur Niels Pharose (25 ans, 1,99 m).

Fidèle à Tarbes-Lourdes depuis 4 ans, où il a connu une progression linéaire, le Lyonnais s’apprête donc à retrouver une division qu’il a connu au début de sa jeune carrière avec Saint-Chamond (2019-2021) sans pour autant y jouer un rôle prépondérant (28 apparitions). En quête de responsabilités et de temps de jeu, le joueur formé à l’ASVEL avait fait le choix de descendre d’un étage. Bien lui en a pris. Dorénavant rompu aux joutes de la Nationale 1, shooteur fiable, Niels Pharose, artisan de la belle saison du club pyrénéen (4e de la deuxième phase, éliminé en quart de finale des play-offs par Le Havre), a compilé 9,9 points dont 42% à 3-points et 3,9 rebonds en 26 minutes.

« Niels est un joueur pouvant évoluer sur le poste 3 et aussi sur le poste 4. Il est réputé pour son adresse au large, sa défense et son état d’esprit. Niels a déjà connu la Pro B avec Saint-Chamond pendant deux ans. C’est pour lui une véritable occasion de retrouver la deuxième division française et d’y montrer ses qualités » a déclaré Sylvain Delorme sur le site officiel du club.