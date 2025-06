Rosaire Malonga et Landry Djedje rejoignent officiellement Rouen

Treizième de la dernière saison de Pro B, le Rouen Métropole Basket dessine petit à petit son effectif en vue de la saison prochaine en officialisant l’arrivée de Rosaire Malonga (1,88 m, 29 ans) et Landry Djedje (2,02 m, 21 ans), que nous vous annoncions il y a quinze jours, après la signature de Tray Croft fin mai.

Bienvenue Landry !! 🔏💪 Jeune intérieur explosif, Landry Djedje rejoint le Rouen Métropole Basket pour apporter toute son énergie à l’effectif rouennais ! Lire l'article : https://t.co/8s765WFIlj pic.twitter.com/GEtdFLecoo — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) June 5, 2025

Meilleur contreur de NM1 la saison passée avec 2,4 blocks par match, Landry Djedje vient repeupler la raquette rouennaise qui a perdu Narcisse Ngoy, parti à la JL Bourg qui l’a prêté dans la foulée à Poitiers, et Yasmin Mambo, parti à l’ADA Blois. Avec BesAC, Djedje sort d’une saison à 39 matchs où il valait 4,9 points, 4,9 rebonds, 1,2 passe et 2,4 contres donc, en 20 minutes de moyenne. Phénomène athlétique, il tentera de s’imposer au deuxième niveau français, après avoir déjà goûté à la Pro B sur une courte période avec Évreux l’an dernier, dans un contexte compliqué qui ne lui a pas permis de se mettre en valeur (1,1 point et 3 rebonds en 7 matchs).

PROFIL JOUEUR Landry DJEDJE Poste(s): Pivot Taille: 202 cm Âge: 21 ans (12/06/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 4,9 #267 REB 4,9 #62 PD 1,2 #229

Rosaire Malonga retrouve Sylvain Delorme à Rouen

Rosaire Malonga aura quant à lui la lourde tâche, avec Tray Croft, d’assurer la succession du meilleur marqueur de Rouen la saison passée Marcus Hammond, qui valait 12,8 points à 47,7% aux tirs (dont 45,4% à 3-points), et de Clarence Nadolny, gros scoreur également, attendu à Chalon-sur-Saône. Moins shooteur que ses prédécesseurs à la mène rouennaise, Malonga devrait apporter de la création offensive, lui qui sort d’une saison de 39 matchs à 12,7 points (à 39% d’adresse et 33% à trois points), 4,2 rebonds, 5,8 passes décisives et 1,5 interception en 30 minutes de moyenne. La saison du meneur a été éprouvante en NM1 à Charleville-Mézières, où il a obtenu le maintien sur un exceptionnel 41e match (match à rejouer contre l’équipe du Pôle France).

PROFIL JOUEUR Rosaire MALONGA Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 188 cm Âge: 29 ans (28/09/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 12,7 #43 REB 4,2 #92 PD 5,8 #5

Combatif et résilient, Malonga a lui aussi l’opportunité de réaliser un meilleur passage en Pro B que le premier, à Angers il y a deux ans, écourté dès le mois de janvier 2023. Le cadre pourrait lui être propice dans l’ancienne Haute-Normandie, où il retrouve l’entraîneur Sylvain Delorme, avec qui il avait remporté le titre de champion de France NM1 en 2022 avec l’EAB. Les arrivées de Malonga, Croft et Djedje en appellent au moins deux autres : un sur les lignes arrières, où il manque encore le remplaçant de Nadolny ou de Malka, suivant le positionnement de Tray Croft ; et un à l’intérieur pour épauler Djedje, après le départ de Mambo.