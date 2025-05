Rosaire Malonga et Landry Djedje en route pour Rouen

Décevant 13e de la dernière saison de Pro B, le Rouen Métropole Basket sait déjà qu’il perdra deux éléments majeurs avec Narcisse Ngoy et Clarence Nadolny, attendus par Poitiers et Chalon-sur-Saône. Pour compenser, le club normand devrait recruter, selon nos informations, Rosaire Malonga (1,88 m, 29 ans) et Landry Djedje (2,02 m, 21 ans) pour du renouvellement poste pour poste.

Malonga, deuxième chance en Pro B

Rosaire Malonga sort d’une saison éprouvante en NM1 à Charleville-Mézières, où il a obtenu le maintien sur un exceptionnel 41e match (match à rejouer contre l’équipe de l’INSEP). À Rouen, le natif de Melun connaîtra sa deuxième expérience en Pro B, deux ans après un passage à Angers, qui s’était mal terminé (4,8 points et 2,6 passes décisives), avec un départ prématuré en janvier. Il avait remporté le titre de champion de France NM1 2022 avec l’EAB, sous les ordres de… Sylvain Delorme, l’actuel entraîneur rouennais.

Au RMB, Malonga devrait apporter de la création offensive, lui qui sort d’une saison de 39 matchs à 12,7 points (à 39% d’adresse et 33% à trois points), 4,2 rebonds, 5,8 passes décisives et 1,5 interception en 30 minutes de moyenne. Une saison qu’il a d’ailleurs marquée d’une pierre blanche au mois d’octobre, lorsque Malonga enregistre 23 points, 10 rebonds et 12 passes décisives face à Avignon : le premier triple-double en NM1 depuis février 2023. C’est d’ailleurs la deuxième fois que Rosaire Malonga remplace Clarence Nadolny dans un effectif : ils avaient fait un chassé-croisé à Andrézieux début 2023.

PROFIL JOUEUR Rosaire MALONGA Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 188 cm Âge: 29 ans (28/09/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 12,7 #43 REB 4,2 #92 PD 5,8 #5

Djedje, un serial contreur au RMB

Du côté de la raquette, Rouen perd son prometteur intérieur Narcisse Ngoy, en partance pour Poitiers, via un prêt à Poitiers. Pour compenser ce départ, le RMB attend Landry Djedje, en provenance de Besançon en NM1 également. Avec BesAC, Djedje sort d’une saison à 39 matchs où il valait 4,9 points, 4,9 rebonds, 1,2 passe et 2,4 contres en 20 minutes de moyenne.

PROFIL JOUEUR Landry DJEDJE Poste(s): Pivot Taille: 202 cm Âge: 21 ans (12/06/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 4,9 #270 REB 4,9 #62 PD 1,2 #229

Comparé à Mathias Lessort par son ancien coach Laurent Kleefstra, Ange Djedje est un véritable phénomène athlétique (66 centimètres de détente sèche pour 111 kilos !), venu au basket sur le tard. Un chiffre ? 95 contres sur la saison, de loin le meilleur total de Nationale 1 ! Pour cause, son dauphin, Christopher Manerlax, plafonne à 67.

Lui aussi a connu la Pro B sur une courte période, avec Évreux l’année dernière, envoyé dans un contexte très compliqué à l’ALM en toute fin de saison, où il n’avait logiquement pas réussi à tirer son épingle du jeu (1,1 point et 3 rebonds en 7 matchs).