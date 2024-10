Rosaire Malonga (Charleville-Mézières) signe le premier triple-double en NM1 depuis février 2023

Il n’aura pas l’honneur du premier triple-double de la saison française, revenu la semaine dernière au Chalonnais Jeremiah Hill en Coupe de France (12 points, 11 rebonds et 10 passes décisives à Orchies). Mais Rosaire Malonga (1,88 m, 29 ans) a tout de même réussi une performance rare contre Avignon-Le-Pontet (100-90).

Alors que l’Étoile de Charleville-Mézières était encore convalescente d’un début de saison raté (1v-6d), et se remettait tout juste d’une nouvelle claque subie à LyonSO (65-86), l’ancien sparring-partner du club ardennais a livré un récital dans la deuxième victoire de son club : 23 points à 8/13, 10 rebonds, 12 passes décisives et 2 interceptions pour 36 d’évaluation en 35 minutes. Seule gourmandise, aisément pardonnable : ses 5 balles perdues.

« C’est important pour la confiance et dans la lutte pour le maintien de battre un concurrent direct », a-t-il commenté sur le site officiel du club. « On a fait preuve de beaucoup de niaque, on a su aussi rester solidaires même si nous nous sommes un peu relâchés en fin de match. »

Le combo-guard originaire de Seine-et-Marne a réalisé le premier triple-double en Nationale 1 depuis le 10 février 2023. Ce soir-là, alors qu’il n’y en a eu aucun de toute la saison 2023/24, l’Orchésien Joe Burton, futur MVP, avait cumulé 19 points, 17 rebonds et 10 passes décisives à Besançon.