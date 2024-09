Rosaire Malonga, la recrue bonus de Charleville-Mézières

Officiellement promue sur tapis vert en NM1 le 31 juillet, l’Étoile de Charleville-Mézières avait pourtant terminé son recrutement depuis le… 11 juin. Mais pour faire face aux exigences de la troisième division, forcément incomparables avec la Nationale 2, le club ardennais s’est autorisé une petite rallonge en signant Rosaire Malonga (1,88 m, 28 ans) pour la saison 2024/25.

Un renfort qui présente l’avantage de déjà bien connaître le groupe puisque le natif de Melun s’entraînait avec l’Étoile depuis la reprise et a pris part à tous les matchs amicaux. Combo-guard puissant, le Franco-Congolais est un joueur référencé de la division (8,5 points de moyenne en 147 matchs), sacré champion en 2022 avec Angers. Si l’histoire avec l’EAB s’était mal terminée en Pro B, sa seule incartade à ce niveau, en janvier 2023, il sort de deux saisons consistantes sous les couleurs d’Andrézieux-Bouthéon (9,6 points à 37%, 2,5 rebonds et 5,5 passes décisives).

« C’est un joueur qui présente l’avantage de bien connaître la division », se réjouit son nouvel entraîneur, Jimmy Ploegaerts. « Je le connais bien pour l’avoir affronté plusieurs fois avec Orchies alors qu’il évoluait sous les couleurs de Kaysersberg et Andrézieux. En tant que coach, il fallait toujours réfléchir au moyen le plus adéquat pour limiter son efficacité. Pour l’Étoile, l’intérêt est d’ajouter au sein d’un collectif jeune en N1 un joueur présentant un profil différent et plus expérimenté. Le fait aussi qu’il ait travaillé plus de trois semaines avec nous me permet de ne pas perdre de temps dans la préparation. Il s’agit donc d’une très bonne opportunité pour lui qui jusqu’à maintenant était sans club. Si cela peut se conclure par un truc gagnant-gagnant, tant mieux pour tout le monde. C’est aussi un bon coéquipier. »