Charleville-Mézières réintègre la Nationale 1, désormais à 28 clubs

La Fédération française de basketball (FFBB) a officialisé les engagements de Besançon et Charleville-Mézières en Nationale 1 masculine (NM1) pour la saison 2024-2025. Le club ardennais avait été sollicité par la FFBB au même titre que les formations de Salon-de-Provence et Cergy-Pontoise.

Avec les relégations administratives des Metropolitans 92 (Betclic ELITE), du Lille Métropole Basket (Pro B), de Pont-de-Chéruy (NM1) et Rueil (NM1) mais aussi le fait que le club du Cannet n’a pas accepté sa montée en Nationale 1, la FFBB a repêché tous les relégables sportivement : Poissy, Lorient, Berck et donc Besançon.

Clet et Kovanusic de retour à Charleville-Mézières

Si Besançon et l’Étoile de Charleville-Mézières ont du attendre le 31 juillet pour avoir la confirmation officielle de leur engagement en NM1, ils ont déjà bien avancé sur leur recrutement. L’équipe de Jimmy Ploegarts a conservé Martin Courtois, Frank Davidson, Alexis Auburtin, Jonathan Mkamba, Pierre-Baptiste Kieger ainsi que Lucas Depaix. De plus, ils ont fait revenir deux joueurs. Le scoreur Johan Clet est de retour après s’être mis en confiance en Nationale 3, à Tain Tournon (18 points de moyenne). Egalement en provenance d’un club du Sud-Est, le pivot Nemanja Kovanusic (2,05 m, 31 ans) revient. Maillon essentiel de l’US Avignon Le Pontet, le Serbe tournait à 14,7 points et 8 rebonds de moyenne en NM1. Dans le Vaucluse, Kovanusic a su guidé les Jaune et Bleu vers la NM1 en 2023, puis a su les emmener jusqu’en quart de finale de playoffs de la troisième division. Lors de son premier passage dans les Ardennes, en 2018-2019, le natif d’Uzice avait marqué les esprits avec une saison brillante (19,5 d’évaluation).