Rétrogradation en régional confirmée pour Tarbes, La Roche Vendée et Vitré sont eux sauvés !

L’expression « jamais deux sans trois » ne s’est finalement pas appliquée pour Tarbes Gespe Bigorre. Sanctionné pour la 3e année de suite en première instance par la Commission de Contrôle de Gestion de la FFBB, le TGB a cette fois vu la décision de sa rétrogradation en championnat régional être confirmée par la Chambre d’Appel de la CCG.

Encore des recours possibles pour le TGB

C’est un véritable séisme en Boulangère Wonderligue : le finaliste des derniers playoffs de LFB voit pour le moment son avenir se dessiner loin des joutes professionnelles. Malgré des aides financières de la mairie de Tarbes ainsi que du Département ces dernières semaines, cela n’a pas convaincu l’organisme d’appel de la FFBB.

La formation de la présidente Jeannie Cointre peut encore faire appel de cette décision devant le Tribunal Administratif. Conformément à la réglementation, elle doit d’abord saisir le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) dans un délai de quinze jours, une étape obligatoire avant tout recours juridictionnel, ce que le club va faire comme indiqué dans un communiqué : « Le club est déterminé, plus que jamais, à défendre sa place dans l’élite du basketball féminin français, fidèle à son histoire et à son territoire ».

Une démarche que n’auront pas besoin de réaliser La Roche Vendée (LBWL) et l’Aurore Vitré. Les deux clubs seront engagés dans leur division respective la saison prochaine, avec cependant une saisine de la CCG pour la validation du budget 2025/26 et l’encadrement des charges de personnels.