Mulhouse – Challans : une finale des playoffs NM1 où “le match 1 est important” pour accéder à la Pro B

Ils ne sont plus qu’à deux matchs de la Pro B, trois tout au plus. Mulhouse et Challans se disputent une place au deuxième échelon français, à l’occasion des finales de playoffs de NM1 dont le premier match se joue ce vendredi 13 juin en Alsace. Ce duel s’annonce acharné et totalement imprévisible, tant les deux équipes surfent sur une bonne dynamique depuis la seconde partie de saison.

“Les deux équipes sont presque profilées de la même manière”

Lors de leurs confrontations directes en saison régulière, aucune d’elle n’avait su prendre un ascendant psychologique sur l’autre : Challans avait perdu à Mulhouse (83-73) avant de s’imposer à domicile (81-68). Pour le coach vendéen Sébastien Lambert, les deux finalistes arrivent bel et bien “à 0-0. Les deux équipes sont presque profilées de la même manière. Avec des forces de frappe différentes. Avec beaucoup de partage de responsabilités, une défense bien organisée…”, décrypte le technicien français pour Ouest-France. Si le choc s’annonce équilibré, Sébastien Lambert voit déjà le premier match comme une potentielle bascule : “On sait que le match 1 est important. Si on arrive à faire un coup là-bas, on a deux matchs pour finir. […] Si on chute à Mulhouse, la finale ne sera pas finie. Loin de là”.

Côté Alsacien, dans un palais des sports à guichets fermés, le MBA s’avance prudemment, mais conscient de ses forces : “On a toutes nos chances”, assure l’entraîneur Frank Kuhn dans les colonnes des Dernières Nouvelles d’Alsace. « Ce n’est pas anodin d’en arriver là, surtout avec les conditions dans lesquelles la saison a démarré », indique le technicien sur le site de la FFBB. « On ne fait pas partie des gros budgets du championnat, et on a reconstruit de zéro : dix nouveaux joueurs, un nouveau staff complet… C’est un jeune projet. On n’avait pas de visibilité. Aujourd’hui, on savoure, mais on se prend aussi un peu au jeu. On a envie de voir jusqu’où on peut aller. »

“Si on peut offrir aux Challandais une saison en Pro B minimum, ce serait vraiment beau”

Pour laisser la part la plus infime au hasard, le VCB pourra notamment s’appuyer sur l’expérience de son meneur, Jeremy Bichard (1,86 m, 34 ans). Avec son coach et son coéquipier Parfait Njiba (1,99 m, 35 ans), il est le seul joueur de l’effectif à connaître l’ambiance des finales d’accession à la Pro B. Bichard avait connu la montée avec Tours, qu’il avait rejoint en cours de saison il y a quatre ans, dans un contexte COVID qui faisait monter les deux têtes de série. Alors sous les couleurs d’une ville “qui vit basket, qui mérite”, Jérémy Bichard aimerait réitérer la performance, avec la manière. “Si on peut offrir aux gens une saison en Pro B minimum, ce serait vraiment beau”, avoue-t-il à Ouest-France. Du côté de Mulhouse, l’expérience est moins présente, même si son entraîneur Frank Kuhn a connu plusieurs saisons en Betclic ELITE comme assistant, chez le voisin, la SIG Strasbourg.

Les finales de playoffs de NM1 seront à suivre gratuitement sur la chaîne Youtube de la FFBB. Coup d’envoi du match 1 entre Mulhouse et Challans ce vendredi 13 juin à 19h45.