Le Havre va arracher une belle à Challans, Mulhouse les attend en finale !

Mulhouse 78-69 Sables d’Olonne

Le premier finaliste de ces playoffs est connu : ce sera le Mulhouse Basket Agglomération. Après un Match 1 remporté à l’extérieur de manière étriquée (79-85), les Mulhousiens avaient l’avantage lors de ce Match 2 à domicile, devant les 3700 spectateurs du Palais des sports. Ils ont fait respecter la logique en l’emportant de neuf points, grâce notamment aux 17 points de Trevon Faulkner, ou aux 13 du duo Tom Dary-Sagnes et Fabio Milanese. Mais les hommes de Franck Kuhn ont surtout perdu deux fois moins de ballons que leurs adversaires, ce qui a fait la différence sur le long-terme.

Le MBA retourne donc en finale, trois ans après l’édition 2021/22, perdue contre La Rochelle. « On est en finale, on est en finale ! » a logiquement chanté en chœur le public du stade. C’est à contrario une fin de saison pour Les Sables Vendée, qui auront été valeureux jusqu’en demi-finale, en sortant notamment les promus en Pro B Quimper au premier tour. Pas de regrets donc pour le coach François Sense, qui a apprécié l’attitude de ses joueurs auprès de Ouest-France : « Le match se joue sur des détails. On est pourtant dans le match jusqu’au bout. C’est dommage… Dans tous les cas, je suis fier de mes joueurs. »

Challans 74-75 Le Havre

Concernant la série entre Challans et Le Havre, celle-ci aurait très bien pu se terminer hier soir. Le VCB est passé à quelques centimètres de la qualification, d’abord par l’intermédiaire de Jérémy Bichard, auteur de 11 points, qui a raté le tir de la gagne, puis par Parfait Njiba (10 points, 7 rebonds), qui a pris le rebond offensif de son coéquipier et a tenté le putback au buzzer… encore sans succès. L’équipe challanaise avait couru comme un seul homme en contre-attaque après une pénétration ratée du Havrais Steven Cayol (7 points, 5 rebonds) à 9 secondes du terme. L’action a été filmée par Ouest-France.

« On aurait pu gagner, mais ça aurait été un hold-up. C’est sûrement notre pire prestation de l’année, en termes de cohérence de jeu. On n’a pas fait le métier… Une finale, ça se mérite. Ce soir, on ne la méritait pas » a cependant lâché le coach Sébastien Lambert, toujours à Ouest-France. Les deuxièmes et troisièmes de la saison régulière auront donc gagné leurs deux matchs à l’extérieur. Ils s’affronteront dans une belle pour déterminer qui ira en finale. Celle-ci aura lieu à Challans, ce dimanche 8 juin à 15h30.