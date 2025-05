Quimper déjà éliminé des playoffs, un choc Challans – Le Havre en demi-finale

Il y aura donc le gâteau sans la cerise à Quimper, promu en Pro B mais déjà bouté hors de la course au titre en Nationale 1, déjà la tête aux vacances, comme anticipé, et sèchement sorti par le 1/8e, Les Sables d’Olonne (0-2)..

En donnant un maximum de temps aux jeunes formés au club (mention à Sylvère Mambangui qui a tourné à 13,5 points et 5 rebonds sur la série), les Béliers ont explosé en deuxième mi-temps face au LSVB (76-95). Ils n’ajouteront donc aucune ligne à leur palmarès, mais si leur saison était déjà pleinement réussie depuis la validation de leur retour en Pro B.

L’élimination bretonne est, indirectement, une mauvaise nouvelle pour Challans. Car si Quimper avait été champion, le VCB aurait empoché le second billet pour l’antichambre. Mais à l’heure actuelle, forte de ses dix victoires de rang, l’équipe de Sébastien Lambert ne compte que sur elle-même, elle qui vient de sweeper Tours (2-0, 90-81 au retour).

Une seule belle à venir

En demi-finale, Challans retrouvera… Le Havre, deux semaines après avoir privé le STB de la montée aux Docks Océane. « C’est un adversaire qu’on connaît bien », rappelle Clément Morel au micro d’Ouest France. « On a gagné chez eux, c’était un contexte complètement différent. Là, ce sont les playoffs, ça ne va pas du tout ressembler au match qu’on a fait en saison régulière. La longue route des playoffs continue. »

Au moins, Le Havre a su prouver ses ressources mentales en se relevant rapidement de la désillusion de la dernière journée de la phase régulière. Avec un immense Joel Awich (35 points à 13/15 !), Saint-Thomas s’est hissé dans le dernier carré en décrochant un deuxième succès contre Tarbes-Lourdes (92-84).

Il n’y aura donc qu’une seule belle dans ces quarts de finale, à Andrézieux-Bouthéon, où Mulhouse a manqué l’opportunité de s’immiscer dans le Top 4. Il faut dire que le MBA est tombé sur une belle équipe du SCABB, victorieuse 79-73, avec des jeunes aux dents longues, et sur un Mahes Montout qui a profité de l’occasion pour signer l’un des plus beaux matchs de sa saison (18 points, 5 rebonds et 7 passes décisives).