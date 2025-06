Isaïa Cordinier se rapproche de son premier titre en Italie… avec l’un des plus gros rebonds de sa vie !

L’opposition entre la Virtus Bologne et le Germani Brescia semble tenir toutes ses promesses au vu de ce premier match. Après un duel au coude à coude, c’est finalement la tête de série 1 qui a pris l’avantage dans la série (90-87). Un premier pas vers le titre italien que convoite tant Isaïa Cordinier depuis 2021, qui a été ultra décisif pour l’occasion !

Shengelia énorme

Dans une ambiance bruyante, les deux équipes se rendent coup pour coup lors du premier quart-temps (20-23, 10′). C’est à ce moment que Tornike Shengelia commence à faire son chantier dans la raquette. L’intérieur géorgien terminera la rencontre avec 29 points à 12/16 au tir et 5 rebonds en prime. Il sera bien secondé par l’ancien manceau Matt Morgan auteur de 19 points (3/8 au tir, 11/11 au lancers).

Le deuxième quart-temps est identique au premier, une bataille des tranchées remportée 21-22 par les visiteurs (41-45, mi-temps). Comme toujours utile dans le jeu (2 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception) et en défense, Isaïa Cordiner a loupé son match au shoot (1/6 au final mais 4/4 aux lancers).

Après trois périodes où l’écart n’aura pas dépassé les 10 points, Bologne va refaire son retard et qui d’autre que Shengelia pour faire passer la Virtus en tête (68-67, 32′). L’ultime période est tendue et les défenses se resserrent, Nikola Ivanovic (auteur de 11 caviars) ramène Brescia à une unité (88-87, 39′) à trente secondes de la fin.

Cordinier, le rebond et l’interception !

Et c’est là où Isaïa Cordinier entre en scène donc ! En délicatesse avec son shoot, le vice-champion olympique a quand même trouvé le moyen d’être le héros du soir avec un impressionnant rebond offensif (visible sur le résumé du match à 5’15, démontrant d’énormes qualités athlétiques pour surgir de nulle part et une incroyable coordination / vision pour trouver Matt Morgan dans le corner en étant toujours en l’air.

😳 L’incroyable rebond offensif d’Isaïa Cordinier pour permettre à la Virtus de gagner le Match 1 de la finale ! 🚀 Quel cocktail de qualités athlétiques, coordination et vision du jeu ! 🇮🇹 Cordinier se rapproche de son premier titre en Italie. 👀🏆 https://t.co/whzkdETgBK pic.twitter.com/wErFPtoiI0 — BeBasket (@Be_BasketFr) June 13, 2025

Et comme cela ne suffisait pas, l’Azuréen a ensuite signé l’interception décisive sur la dernière possession, alors que le MVP Miro Bilan (16 points, meilleur marqueur de Brescia) tentait de ressortir sur Nikola Ivanovic. C’est ce qui s’appelle être clutch !

« On pouvait faire mieux, mais on a réussi à redresser la barre à la fin », a-t-il confié. « Brescia joue un basket intelligent, avec confiance, et nous devons chercher à grandir et à travailler pas à pas. Nous allons regarder beaucoup de vidéos pour corriger les erreurs, nous en avons fait beaucoup. »