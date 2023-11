Massimo Cancellieri : « Limoges est un club historique où l’histoire s’est arrêtée en… 1993 »

Betclic ELITE - Désormais coach de la SIG Strasbourg, Massimo Cancellieri n'a pas été tendre avec le Limoges CSP, le club où il a commencé son parcours en France,

Dans son édition du jour, les Dernières Nouvelles d’Alsace propose un entretien croisé entre deux coaches italiens travaillant en Alsace, à savoir François Salvagni, coach du Volley Mulhouse Alsace, et Massimo Cancellieri, coach de la SIG Strasbourg.

Les deux techniciens transalpins partagent leur expérience tricolore. Massimo Cancellieri raconte ainsi comment il s’est retrouvé à coacher en première division française, lui qui était alors entraîneur principal en deuxième division italienne. Il décrit sa signature au Limoges CSP comme « un pur hasard », rendue possible grâce à un autre Italien (du Sud, comme lui), Nicola Alberani, le directeur sportif de la SIG. « Nicola a proposé ma candidature à d’autres clubs du championnat de France. Crawford Palmer, qui était alors directeur sportif à Limoges, est tombé sur mon CV et m’a contacté. »

Une belle histoire a commencé puisque Limoges a réalisé une très belle saison 2021-2022 au point de se qualifier pour les playoffs de Betclic ELITE et la Ligue des Champions (BCL) la saison suivante. Mais la suite ne s’est pas passée comme prévue et le natif de Teramo a rapidement demandé à être libéré de sa dernière saison de contrat, celle comportant sur l’exercice 2023-2024. L’entente entre les dirigeants et l’ancien coach-adjoint de Milan n’était plus au beau fixe. Au point d’écorner un peu son image auprès du public alors que les résultats se sont avérés très décevants à partir de janvier 2023. Dans les DNA, Massimo Cancellieri n’a pas mâché ses mots au sujet du club champion d’Europe 1993. Alors que la question « commencer à Limoges n’a pas dû être simple ? » lui a été posée, il a répondu sans filtre : « C’est même impossible. Limoges est un club historique où l’histoire s’est arrêtée en… 1993. Vous connaissez les personnages de la série “Futurama” qui vivent dans le passé ? Limoges, c’est pareil. » Les membres du Limoges et leurs fans apprécieront sans doute. Le retour de Massimo Cancellieri à Beaublanc le 20 janvier devrait faire parler…