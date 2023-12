Nancy garde deux victoires d’avance sur ses quatre dauphins

Espoirs ÉLITE - Le SLUC Nancy reste seul leader du championnat Espoirs ELITE après sa large victoire sur le parquet de Strasbourg ce samedi 2 décembre.

Nancy conserve deux longueurs d’avance sur ses concurrents dans le championnat Espoirs ÉLITE.

Les U21 du SLUC se sont encore largement imposés, ce samedi à Strasbourg pour la 14e journée de championnat. Guidés par Nolan Kingue (28 points à 11/17 aux tirs), les joueurs de Pierre Verdière menaient 26 à 10 après 10 minutes de jeu. Au final, ils l’ont remporté 89 à 52 chez la SIG Strasbourg. C’est leur 12e victoire en 14 matches cette saison.

Ainsi, les jeunes Lorrains comptent deux victoires de plus que les quatre poursuivants : Roanne, la JL Bourg, Nanterre et Limoges. Quatre équipes qui l’ont également emporté ce samedi 2 décembre. La prochaine journée sera un nouveau test pour les Espoirs nancéiens puisqu’ils reçoivent le Cercle Saint-Pierre (CSP) au Palais des Sports Jean Weille ce samedi à 17h. D’autant plus que Matisse Ingea est arrêté pour le reste de la saison et que Thomas Llaury souffre d’une fracture du nez.