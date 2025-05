La JL Bourg discute avec Adrian Nelson et veut « garder un maximum de joueurs »

Samedi dernier, au détour d’une question en conférence de presse sur Adrian Nelson, qui venait d’égaler son record en Betclic ÉLITE (19 points), Frédéric Fauthoux a indiqué que la JL Bourg « discutait déjà un peu » avec son intérieur américain, à l’intensité débordante.

« C’est un joueur qui a énormément d’énergie, que ce soit en match ou tous les jours à l’entraînement », ajoute le technicien burgien. « L’énergie, c’est 24h sur 24h avec lui, je ne sais pas comment il fait à la maison ! »

PROFIL JOUEUR Adrian NELSON Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 25 ans (05/10/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 9,1 #76 REB 4,5 #33 PD 1 #137

« Les clubs qui ont des automatismes ont toujours un temps d’avance »

Au-delà du seul cas de Nelson, Frédéric Fauthoux a surtout expliqué que la JL Bourg souhaitait pouvoir s’appuyer sur davantage de continuité que l’été dernier, lorsque huit derniers avaient fait leurs valises. « On aimerait garder le maximum de joueurs. Pour créer un collectif, c’est beaucoup plus simple de travailler avec des groupes sur deux – trois – quatre ans. On gagne beaucoup de temps sur la saison d’après. On le voit que Monaco, Paris ou l’ASVEL ont toujours un temps d’avance car ils ont des automatismes. Sauf qu’il y a maintenant beaucoup de monde qui lorgnent sur nos joueurs donc ça va devenir de plus en plus compliqué. »

De fait, parmi les Burgiens libres en fin de saison, Adrian Nelson semble le plus vraisemblable à prolonger, peut-être séduit par un projet à la Isiaha Mike, qui avait explosé lors de sa deuxième saison dans l’Ain.

Impossible pour Usher et Ayayi ?

Évidemment, la JL Bourg aimerait conserver Jordan Usher mais l’ancien ailier de Perth va être happé par des sphères bien plus élevées. Idem pour Joël Ayayi, pas insensible aux arguments bressans mais qui pourrait « profiter » de la pénurie de JFL pour faire fructifier son nouveau statut. Tai Webster a également été sondé mais les incertitudes sur la ligne arrière sont trop fortes pour faire avancer le dossier.

Alors que Narcisse Ngoy sera prêté à Poitiers, Assemian Moularé a déjà signé trois ans. Le Vichyssois rejoint Hugo Benitez, Khadim Kane, Kevin Kokila, Jean-Marc Pansa et Maxime Courby parmi les joueurs sous contrat, même s’il existe une incertitude sur l’avenir de l’ailier historique.