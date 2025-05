Nolan Traoré et Noah Penda en tête d’affiche des nominés pour le titre de Meilleur Jeune de la saison en Betclic ELITE

Nolan Traoré, le meneur de Saint-Quentin, et Noah Penda, l’ailier polyvalent du Mans, sont les deux grands favoris pour remporter le titre de Meilleur Jeune de la saison 2024-2025 en Betclic ELITE. La LNB a officialisé ce jeudi les cinq joueurs nommés pour cette distinction individuelle.

Cinq potentiels attendus cette saison

Le trophée de Meilleur Jeune récompense chaque année le joueur de 21 ans ou moins (U21) ayant marqué la saison régulière par son impact et sa progression. Pour l’exercice 2024-2025, cinq profils différents ont été retenus.

Le plus jeune des nominés, Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans), a brillé dans le rôle de meneur à Saint-Quentin avec des moyennes de 11,3 points, 5,2 passes décisives et 1,6 rebond en 28 matchs. Une saison pleine de promesses pour celui qui est pressenti dans les hautes sphères de la prochaine Draft NBA, même s’il a connu de l’inconstance et que son équipe, le SQBB, galère sur la fin de saison (10e avec 12 victoires et 16 défaites).

PROFIL JOUEUR Nolan TRAORÉ Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 18 ans (28/05/2006) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 11,3 #40 REB 1,6 #172 PD 5,2 #8

Face à lui, Noah Penda (1,99 m, 20 ans) a aussi marqué les esprits avec Le Mans, compilant 10,2 points, 5 rebonds et 2,6 passes en 28 rencontres. Très régulier dans son apport, l’ancien pensionnaire du Pôle France s’est imposé comme un pilier dans l’aile du MSB.

Autres nominés, l’Iranien Mohammad Amini (Nancy), Mohamed Diawara (Cholet) et Roman Domon (Gravelines-Dunkerque) ont également eu leur mot à dire dans leurs clubs respectifs. Amini (6,0 points, 2,7 rebonds), notamment, s’est montré solide pour sa première saison complète au sein de l’élite.

Du côté de Cholet, Diawara (5,7 points, 3 rebonds) a confirmé son potentiel déjà entrevu à Poitiers, alors que Domon (5,6 points, 3 rebonds), jeune ailier de talent, s’est taillé un rôle intéressant dans la rotation du BCM.

PROFIL JOUEUR Noah PENDA Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 199 cm Âge: 20 ans (07/01/2005) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 10,2 #62 REB 5 #19 PD 2,6 #52

Un duel Traoré – Penda ?

Si chacun des cinq joueurs mérite sa place parmi les finalistes, la course au trophée semble se résumer à un duel entre Nolan Traoré, la pépite du SQBB, et Noah Penda, la valeur sûre du MSB. Réponse dans les prochaines semaines avec l’annonce officielle des trophées individuels par la LNB.