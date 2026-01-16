Nelly Jr Joseph dans un cercle très fermé des intérieurs en Betclic ELITE

Nelly Jr Joseph (2,05 m, 24 ans) confirme match après match qu’il est l’un des rookies les plus impactants à avoir posé le pied en Betclic ÉLITE ces dernières années, au point d’intégrer un cercle statistique historiquement réservé aux grands noms du championnat.

À seulement 24 ans, l’intérieur de la SIG Strasbourg s’est hissé dans une catégorie statistique extrêmement rare, aussi bien à l’échelle de la Betclic ÉLITE que des grandes ligues.

Un profil statistique rarissime chez les moins de 25 ans

Parmi les joueurs de moins de 25 ans évoluant dans les grandes ligues mondiales, Nelly Joseph fait partie des quatre seuls intérieurs à afficher au moins 10 points, 9 rebonds et 60% de réussite aux tirs. Tous âges confondus, seuls quatre autres joueurs atteignent ces standards cette saison.

Une donnée qui prend encore plus de valeur lorsqu’on la replace dans l’histoire récente du championnat de France.

PROFIL JOUEUR Nelly Jr JOSEPH Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 24 ans (20/11/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 13,3 #22 REB 9,6 #1 PD 0,9 #141

Un club très fermé au XXIe siècle

Dans toute l’histoire de la Betclic ELITE au XXIe siècle, avec ces critères précis (10 points à 60% aux tirs, 9 rebonds), seuls des intérieurs déjà confirmés, souvent trentenaires, ont réussi à s’inscrire dans cette lignée. On y retrouve des références absolues du championnat : Chris Horton, Youssou N’Doye, Mouphtaou Yarou, Shawn King, Uche Nsonwu, Cyril Julian, Alec Omic, Ondrej Starosta ou encore l’ancien MVP de Pro A Rick Hughes.

Voir un rookie NCAA de 24 ans – au parcours exceptionnel – rejoindre une telle liste en dit long sur l’impact immédiat de Nelly Joseph dans la raquette strasbourgeoise.

Une saison pleine avec Strasbourg

Aligné en Betclic ELITE mais aussi en Coupe de France, Nelly Junior Joseph tourne à 13,3 points, 9,6 rebonds et 0,9 passe décisive en 14 matchs de championnat. En Coupe de France, il monte même encore d’un cran avec 16 points et 9,7 rebonds de moyenne en trois rencontres.

Au-delà des chiffres bruts, sa constance, son efficacité près du cercle et son activité au rebond font de lui l’un des intérieurs les plus fiables du championnat, malgré son statut de rookie.

Un outil BeBasket pour mesurer l’exception

Ces recherches ont été effectuées grâce à notre nouveau module de recherche de joueurs : cliquez-ici

Un outil à tester de toute urgence. Pour les abonnés, il est également possible de sauvegarder ces recherches afin de suivre l’évolution de classements spécifiques, comme les meilleurs U22 au monde ou encore le très sélect club des 50/40/90.