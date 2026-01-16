Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Nelly Jr Joseph dans un cercle très fermé des intérieurs en Betclic ELITE

Betclic ELITE - Nelly Joseph confirme match après match qu’il est l’un des rookies NCAA les plus impactants à avoir posé le pied en Betclic ELITE ces dernières années, au point d’intégrer un cercle statistique historiquement réservé aux grands noms du championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nelly Jr Joseph dans un cercle très fermé des intérieurs en Betclic ELITE

Nelly Joseph fait partie d’un cercle très fermé d’intérieurs très efficaces

Crédit photo : Cécile Thomas

Nelly Jr Joseph (2,05 m, 24 ans) confirme match après match qu’il est l’un des rookies les plus impactants à avoir posé le pied en Betclic ÉLITE ces dernières années, au point d’intégrer un cercle statistique historiquement réservé aux grands noms du championnat.

À seulement 24 ans, l’intérieur de la SIG Strasbourg s’est hissé dans une catégorie statistique extrêmement rare, aussi bien à l’échelle de la Betclic ÉLITE que des grandes ligues.

LIRE AUSSI

Un profil statistique rarissime chez les moins de 25 ans

Parmi les joueurs de moins de 25 ans évoluant dans les grandes ligues mondiales, Nelly Joseph fait partie des quatre seuls intérieurs à afficher au moins 10 points, 9 rebonds et 60% de réussite aux tirs. Tous âges confondus, seuls quatre autres joueurs atteignent ces standards cette saison.

Une donnée qui prend encore plus de valeur lorsqu’on la replace dans l’histoire récente du championnat de France.

PROFIL JOUEUR
Nelly Jr JOSEPH
Poste(s): Pivot
Taille: 205 cm
Âge: 24 ans (20/11/2001)

Nationalités:

logo nig.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
13,3
#22
REB
9,6
#1
PD
0,9
#141

Un club très fermé au XXIe siècle

Dans toute l’histoire de la Betclic ELITE au XXIe siècle, avec ces critères précis (10 points à 60% aux tirs, 9 rebonds), seuls des intérieurs déjà confirmés, souvent trentenaires, ont réussi à s’inscrire dans cette lignée. On y retrouve des références absolues du championnat : Chris Horton, Youssou N’Doye, Mouphtaou Yarou, Shawn King, Uche Nsonwu, Cyril Julian, Alec Omic, Ondrej Starosta ou encore l’ancien MVP de Pro A Rick Hughes.

Voir un rookie NCAA de 24 ans – au parcours exceptionnel – rejoindre une telle liste en dit long sur l’impact immédiat de Nelly Joseph dans la raquette strasbourgeoise.

Une saison pleine avec Strasbourg

Aligné en Betclic ELITE mais aussi en Coupe de France, Nelly Junior Joseph tourne à 13,3 points, 9,6 rebonds et 0,9 passe décisive en 14 matchs de championnat. En Coupe de France, il monte même encore d’un cran avec 16 points et 9,7 rebonds de moyenne en trois rencontres.

Au-delà des chiffres bruts, sa constance, son efficacité près du cercle et son activité au rebond font de lui l’un des intérieurs les plus fiables du championnat, malgré son statut de rookie.

Nelly Joseph fait partie d'un petit groupe d'intérieurs très efficaces
Nelly Joseph fait partie d’un petit groupe d’intérieurs très efficaces

Un outil BeBasket pour mesurer l’exception

Ces recherches ont été effectuées grâce à notre nouveau module de recherche de joueurs : cliquez-ici

Un outil à tester de toute urgence. Pour les abonnés, il est également possible de sauvegarder ces recherches afin de suivre l’évolution de classements spécifiques, comme les meilleurs U22 au monde ou encore le très sélect club des 50/40/90.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Adam Atamna est le meilleur marqueur chez les U21 cette saison en Betclic ELITE, avec l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Les 10 meilleurs jeunes de la phase aller de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE
NBA
00h00Antetokounmpo sur Wembanyama : « Il prend moins de 3-points, choisit mieux ses tirs… Ça va devenir un cauchemar à défendre »
Bruno Caboclo n'a plus joué depuis l'AmeriCup, avec le Brésil en septembre 2025
EuroLeague
00h00Un ancien joueur du Limoges CSP rejoint le club de Dubaï
Victor Wembanyama a d'abord fait peur au public du Frost Bank Center
NBA
00h00Victor Wembanyama écrase les Bucks malgré une alerte au genou
Nelly Joseph fait partie d'un cercle très fermé d'intérieurs très efficaces
Betclic ELITE
00h00Nelly Jr Joseph dans un cercle très fermé des intérieurs en Betclic ELITE
La finale de la Leaders Cup ELITE 2 sera également diffusée, le dimanche 22 février
Leaders Cup
00h00Où regarder la Leaders Cup 2026 ?
EuroCup Féminine
00h00Nell Angloma brille encore et le BLMA met un pied en quart de finale de l’EuroCup
EuroLeague
00h00Boudée par les GM de l’EuroLeague, l’AS Monaco réagit avec une sixième victoire consécutive, à Paris
EuroCup Féminine
00h00Une pigiste pour Romane Bernies à Lattes-Montpellier
Adam Atamna a marqué 13 points en 24 minutes mardi contre Boulazac
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Les 13 points d’Adam Atamna (ASVEL) contre Boulazac
1 / 0
Livenews NBA
Le sixième homme des Boston Celtics a inscrit 39 points - son record personnel depuis son arrivée dans le Massachusetts
NBA
00h00Anfernee Simons explose avec 39 points et guide Boston vers la victoire contre Miami
Le Thunder s'est appuyé sur son collectif avec quatre joueurs ayant inscrit plus de 10 points
NBA
00h00Thunder : Cinq victoires consécutives après le succès face aux Rockets
NBA
00h00Antetokounmpo sur Wembanyama : « Il prend moins de 3-points, choisit mieux ses tirs… Ça va devenir un cauchemar à défendre »
Jimmy Butler a terminé meilleur marqueur du match avec 32 unités
NBA
00h00Les Warriors dominent les Knicks privés de Jalen Brunson (126-113)
Le sniper a terminé la soirée avec six paniers à 3-points réussis
NBA
00h00Klay Thompson entre dans l’histoire NBA lors de la victoire des Mavericks contre le Jazz
Paolo Banchero termine la rencontre avec 26 points et 13 rebonds
NBA
00h00Memphis s’incline face à Orlando lors du premier match NBA à Berlin
Victor Wembanyama a d'abord fait peur au public du Frost Bank Center
NBA
00h00Victor Wembanyama écrase les Bucks malgré une alerte au genou
Franz Wagner et Moritz Wagner, enfants de Berlin et anciens pensionnaires de l'Alba Berlin
NBA
00h00NBA à Berlin : le Magic et les Grizzlies ouvrent un nouveau cycle européen
© Kirby Lee-Imagn Images
NBA
00h00Chris Paul évoque sa retraite NBA et son départ des Clippers
L'ailier de 1,98 m et 22 ans ne pouvait pas être transféré avant jeudi en raison des termes de son contrat.
NBA
00h00Jonathan Kuminga demande officiellement son transfert des Warriors
1 / 0