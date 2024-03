Nicolas Batum révèle qu’il aurait dû prendre sa retraite il y a 4 ans

Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans) était de retour hier soir à la Crypto.com Arena, où il a joué les trois dernières saisons avec les Clippers. Un retour forcément émouvant pour celui qui avait été transféré par surprise aux Sixers le 31 octobre dernier.

Le Français a gardé un lien fort avec la franchise de Los Angeles, qui l’a relancé dans sa carrière après son triste départ des Hornets. Il a gardé contact avec plusieurs joueurs et membres du staff. Dimanche soir, il n’a pas pris part au match (victoire 107-121 de ses Sixers), probablement pas à 100%. Malgré tout, l’ancien des Clippers, en plus de Robert Covington et KJ Martin, a reçu une vidéo hommage sur l’écran géant de la salle. Il a salué les fans, qui l’ont chaleureusement accueilli. Avant cette rencontre, Nicolas Batum s’était exprimé auprès de Clutch Points sur la manière dont il avait vécu ce transfert inattendu, il y a maintenant cinq mois :

« C’est clairement le transfert le plus dur que j’ai vécu, parce que c’est pendant la saison. Tu as tes deux enfants à l’école, et ta femme. Tout est installé, donc tu ne t’attends pas à ce genre de choses. Et quand j’ai entendu les rumeurs, je n’en faisais de toute façon pas partie… Je joue toujours pour une bonne équipe donc je n’ai pas à me plaindre, à part sur le plan familial. Mais je me voyais vraiment finir ma carrière à Los Angeles. J’ai adhéré au projet des Clippers, et sans Ty [Lue] et son staff, j’aurais pris ma retraite il y a quatre ans… Ils m’ont donné une dernière chance. J’ai eu des bons moments et des moins bons, mais c’était une belle partie de ma vie, de ma carrière. J’espère qu’ils savent que j’ai donné tout ce que j’avais pour cette franchise… Les fans m’ont soutenu et ont créé quelque chose autour de moi. Toute cette histoire de “Batum Battalion”. Ça m’a choqué mais j’ai adoré. Des fois ça me manque. J’ai eu une super expérience pendant ces trois années. »

Deuxième renaissance aux Sixers

Aujourd’hui, Batum est un joueur important dans le système des Sixers, même si un peu moins depuis la blessure de Joël Embiid. Son temps de jeu moyen est plus élevé que celui qu’il avait aux Clippers ces trois dernières années. Les fans de Philadelphie lui ont aussi réservé un bel accueil à son arrivée. Pour sa seizième saison, le natif de Lisieux est un modèle de longévité en NBA, faisant partie d’un groupe très restreint de joueurs de 35 ans ou plus qui jouent au minimum 24 minutes par match. De quoi le conduire à repousser sa retraite NBA, initialement prévue à la fin de la saison ? Il a confié à Clutch Points qu’il allait « évaluer sa décision à la fin de la saison. » Au vu de son niveau actuel et de son impact, il semble capable de faire une année supplémentaire. Reste que son contrat se termine à la fin de la saison. Il sera agent libre non-restreint cet été.