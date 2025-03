Parfait à 3-points, Risacher l’emporte avec Atlanta contre Indiana

Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) n’a rien manqué à 3-points (3/3) et Atlanta a refait son écart contre Indiana pour l’emporter 124 à 118. Les Hawks restent idéalement placés dans la course au play-in de la conférence Est, en étant à huitième place avec 29 victoires et 34 défaites. Hormis son adresse derrière l’arc, Risacher a connu moins de réussite à 2-points (1/6) mais aussi cumulé 4 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes.

Atlanta renverse Indiana dans un quatrième quart-temps maîtrisé

Face aux Pacers privés de Tyrese Haliburton (touché à la hanche) et de Bennedict Mathurin, Atlanta a dû s’employer pour inverser une situation mal embarquée. Menés 92-82 en fin de troisième quart-temps après une série de trois 3-points consécutifs de Pascal Siakam (35 points), les Hawks ont retrouvé leur adresse et surtout une belle agressivité dans les cinq dernières minutes.

Zaccharie Risacher, s’il a eu du mal à conclure à l’intérieur (1/6 à 2-points), a su parfaitement se positionner derrière la ligne, sanctionnant à trois reprises sans le moindre échec. En 25 minutes, il termine avec 11 points, 4 rebonds et 2 passes décisives.

Zaccharie Risacher is shooting 47.6% on 4.2 3PA/G over his last 20 games 👀 pic.twitter.com/iJ1Ryi7mPr — Brett Usher (@UsherNBA) March 7, 2025

L’impact décisif est venu de Georges Niang, auteur de 12 de ses 24 points dans le dernier quart, dont deux tirs primés coup sur coup qui ont offert l’avantage définitif aux Hawks à cinq minutes de la fin (107-102). Trae Young a lui aussi pesé dans l’organisation (22 points, 16 passes) alors qu’Onyeka Okongwu a dominé la raquette (20 points, 13 rebonds).

Indiana privé de son maître à jouer

Côté Pacers, Pascal Siakam a tout tenté pour maintenir son équipe à flot avec 35 points, mais l’absence de Tyrese Haliburton s’est fait cruellement ressentir dans la gestion des dernières possessions. Aaron Nesmith (21 points) et Andrew Nembhard (15 points, 10 passes) ont pourtant apporté leur pierre à l’édifice, mais Indiana a craqué dans le money time, subissant un 38-24 dans le dernier quart-temps.

Cette victoire est précieuse pour Atlanta qui n’avait plus battu Indiana depuis mars 2023 et met fin à une série de cinq défaites consécutives face à cette équipe.

Atlanta toujours en vie pour le play-in

Avec ce succès, les Hawks restent solidement installés à la huitième place de la conférence Est. Dans une saison marquée par l’irrégularité, la franchise de Quin Snyder, de retour après un passage à vide lié à des symptômes grippaux, devra confirmer ce samedi lors de la deuxième manche face aux Pacers, toujours à Atlanta.