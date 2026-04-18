La JAV Vichy continue sa montée en puissance au meilleur moment. Opposée à Challans, lanterne rouge du championnat, l’équipe de Dounia Issa n’a jamais tremblé ce vendredi en s’imposant avec autorité à domicile (110-77). Une performance offensive inédite cette saison pour le club thermal, qui conforte sa 3e place d’Élite 2 avec un bilan de 21 victoires pour 12 défaites.

Une JAV Vichy en contrôle total du début à la fin

Vichy n’a laissé aucune ouverture à Challans. Dès le premier quart-temps, les Vichyssois ont imposé leur rythme avec 33 points inscrits pour prendre rapidement le large (33-18). L’écart a continué de grimper avant la pause, avec un deuxième quart-temps tout aussi maîtrisé (29-20), pour atteindre la mi-temps avec 24 points d’avance (62-38).

Même après le retour des vestiaires, malgré un léger temps faible relatif (20-14 dans le troisième quart-temps), la JAV est restée largement au-dessus. Elle a ensuite remis un coup d’accélérateur dans le dernier acte (28-25) pour s’offrir un succès final de 33 points, avec un pic à +36. Symbole de cette domination, Vichy a mené pendant 38 minutes sans jamais être inquiété.

Une démonstration collective avant tout

Au-delà du score, c’est le contenu qui a confirmé la solidité actuelle de la JAV. Vichy a dominé tous les secteurs statistiques majeurs, avec 43 rebonds à 26, 26 passes décisives à 21, et surtout une adresse nettement supérieure derrière l’arc (45,71% contre 24,14%).

Jordan Shepherd a terminé meilleur marqueur vichyssois avec 17 points pour 19 d’évaluation. Élian Benitez (13 points, 16 d’évaluation) et Mohamed Sankhé (12 points, 13 d’évaluation) l’ont bien accompagné, dans une soirée où le collectif local a pleinement tourné. En face, Randy Haynes a inscrit 16 points, tandis qu’Abdel Kader Sylla a signé la meilleure évaluation de Challans (15).

Dans les colonnes de La Montagne, Dounia Issa s’est félicité de la copie rendue par son équipe :

« On a fait un match sérieux, abouti de bout en bout, et on a pu impliquer tout le monde, c’est bien. Ces matchs-là ne sont jamais faciles à aborder. Avec une équipe jeune comme la nôtre, on ne sait jamais. Je trouve que l’on a bien négocié, il y a eu du partage de la balle, de l’implication défensive. On a mis les ingrédients. Globalement, c’est intéressant, c’est important pour la suite, pour continuer à progresser. On veut aller chercher cette place en playoff, on n’est pas si loin. »

Vichy finit fort et regarde vers le haut

Avec cette sixième victoire sur les sept derniers matches, la JAV Vichy confirme qu’elle termine la saison régulière en trombe. Déjà sur une série de trois succès de rang, le club auvergnat prend racine sur le podium et entretient plus que jamais l’espoir d’une qualification directe pour les playoffs avec l’avantage du terrain.

Le calendrier à venir dira jusqu’où peut aller cette équipe. Les Vichyssois vont désormais se déplacer à Aix-Maurienne, puis recevoir La Rochelle, avant deux nouveaux déplacements à Antibes puis Pau. Ils termineront leur saison régulière le 15 mai avec la réception de Nantes.

Dans cette dynamique, Vichy avance avec confiance. Et désormais, avec une première sortie à plus de 100 points cette saison, la JAV envoie aussi un message clair à ses concurrents du haut de tableau.