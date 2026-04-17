Dijon n’a plus vraiment le droit à l’erreur. Largement battue à Cholet lors de la dernière journée (111-74), la JDA a vu ses chances d’accrocher le play-in sérieusement se réduire. À l’approche de la réception de Boulazac ce vendredi, le constat est limpide : une nouvelle défaite condamnerait quasiment ses espoirs de prolonger la saison.

Dans ce contexte tendu, le discours de Laurent Legname a pris une tournure particulièrement ferme.

Une sortie forte de Laurent Legname pour provoquer un électrochoc

Avec une seule victoire sur ses huit derniers matchs, Dijon traverse une période critique au pire moment de la saison. Et son entraîneur n’a pas cherché à arrondir les angles.

« S’il n’y a pas de réaction demain (ce vendredi), il faut que les joueurs changent de job », a-t-il lâché, sans détour dans les colonnes du Bien Public.

Un message clair, presque brutal, qui traduit l’urgence de la situation. Plus qu’un simple match pour le classement, c’est bien une question d’attitude et d’engagement qui est posée au groupe bourguignon.

Le technicien dijonnais attend notamment de retrouver le visage affiché par son équipe en début de rencontre contre Paris, avant la blessure de Kregor Hermet, plutôt que les prestations jugées “inacceptables” face à Saint-Quentin et Limoges.

Un effectif fragilisé au pire moment

Comme si la dynamique sportive ne suffisait pas, Dijon doit également composer avec plusieurs incertitudes dans son effectif.

Tom Audry est d’ores et déjà forfait, touché aux ischios. David Holston, pièce maîtresse du collectif, est lui très incertain après une blessure à l’épaule à l’entraînement. Une absence qui changerait considérablement le visage de l’équipe.

Dans la raquette, la JDA attend aussi la décision de la commission concernant l’incident entre Begarin et Losser, qui pourrait conditionner la présence ou non d’un élément intérieur.

Ces absences pourraient offrir une opportunité à des profils moins utilisés ces dernières semaines, comme le meneur américain Michael Stockton, régulièrement étranger surnuméraire récemment. De son côté, Williams Narace, de retour à l’entraînement toute la semaine, pourrait faire son retour dans la rotation.

Une dynamique inquiétante face à un concurrent direct

Au classement, la situation de Dijon illustre parfaitement l’urgence. La JDA pointe à la 12e place avec un bilan de 9 victoires pour 17 défaites, et reste sur une série de cinq revers consécutifs. Si le bilan à domicile reste légèrement positif (7 victoires pour 6 défaites), les difficultés à l’extérieur ont pesé lourd cette saison (2 succès en 13 matchs).

Juste devant, Boulazac occupe la 11e place avec 11 victoires pour 15 défaites. Le BBD arrive avec un peu plus de confiance après son succès contre Chalon-sur-Saône. Comme Dijon, l’équipe périgourdine est nettement plus performante à domicile (8-5) qu’en déplacement (3-10).

Dans ce duel direct, l’écart est donc mince… mais la dynamique clairement en faveur de Boulazac.

Le souvenir amer du match aller

La confrontation de la phase aller reste encore dans les têtes dijonnaises. Le 26 décembre 2025, Boulazac s’était imposé d’un souffle, 79 à 78.

Gregor Hrovat avait pourtant terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 19 points côté JDA, tandis qu’Angelo Warner (16 points) s’était illustré pour le BBD. À noter également la performance de Zeke Moore (15 points avec Dijon ce soir-là), désormais passé… dans le camp adverse.

Un détail qui ajoute un peu plus de piment à cette revanche.

Le lancer franc, une arme à ne pas négliger

Dans un match qui s’annonce tendu, chaque détail pourrait faire basculer la rencontre. Et dans ce domaine, Dijon possède un atout de poids.

Avec 83,8 % de réussite aux lancers francs cette saison, la JDA affiche le meilleur pourcentage du championnat. Un secteur souvent décisif dans les matchs serrés. Boulazac n’est pas en reste, avec 76,5 % de réussite (5e du championnat), preuve que ce duel pourrait aussi se jouer sur la ligne.

Un match bien plus qu’un simple rendez-vous pour le play-in

Face à une équipe de Boulazac privée d’Ousman Krubally (suspendu), Dijon pourrait être tenté d’y voir une opportunité. Mais dans le contexte actuel, la rencontre ressemble surtout à un véritable test de caractère.

Car au-delà du classement, c’est la crédibilité même de la fin de saison dijonnaise qui se joue. Incapable de trouver de la régularité ces dernières semaines, la JDA doit prouver qu’elle a encore les ressources mentales pour rebondir.

Sous pression, fragilisée, mais toujours en vie : Dijon joue sans doute bien plus qu’un match ce vendredi.