Saint-Vallier remporte le choc au Havre, Quimper celui à Rennes

NM1 - Quimper a retourné la situation à Rennes en Nationale 1 ce vendredi 24 novembre, pendant que Saint-Vallier est allé l'emporter au Havre dans le groupe B.

Lors de la 13e journée de Nationale 1 masculine (NM1), Quimper a sécurisé sa première place dans la groupe A en s’imposant 85 à 81 sur le parquet de Rennes.

Mal embarqués à l’autre bout de la Bretagne chez une équipe de l’URB 35 pourtant très diminuée (pas de Damase ni d’Evans), les Béliers ont renversé la vapeur lors du dernier quart-temps (13-26). Les intérieurs Ron Anderson et Joel Awich (22 points, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 25 d’évaluation) ont inscrit deux paniers à 3-points décisif à 1 minute et 13 secondes (79-80) puis 28 secondes de la fin (79-83). Derrière Quimper (10 victoires et 3 défaites), Loon-Plage s’accroche (9 victoires et 4 défaites). Les Nordistes s’en sont eux aussi tirés de peu à l’extérieur, à Tarbes-Lourdes (77-79).

Les résultats de la 13e journée de NM1, poule A :

Rueil vs Lorient : 93-86

vs Lorient : 93-86 Rennes vs Quimper : 81-85

: 81-85 Tarbes-Lourdes vs Loon-Plage : 77-79

: 77-79 Challans vs Vitré : 67-61

vs Vitré : 67-61 Chartres vs Stade Toulousain : 80-59

vs Stade Toulousain : 80-59 Berck vs Les Sables Vendée : samedi soir

Poissy vs Tours : samedi soir

Dans le groupe B, Hyères-Toulon mène toujours la danse (10 victoires et 3 défaites) après sa victoire à LyonSO mais Saint-Vallier (9 victoires et 3 défaites) suit juste derrière. Les Dromois l’ont emporté au Havre (7 victoires et 6 défaites) avec un énorme Jérôme Cazenobe (19 points et 20 rebonds).

Les résultats de la 13e journée de NM1, poule B :